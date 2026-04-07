EL määras süsinikutolli hinnaks esimeses kvartalis 75,36 eurot

Euroopa Komisjon kehtestas oma süsiniku piirimeetme (CBAM) hinnaks selle aasta esimeses kvartalis 75,36 eurot. Selline heitkoguste tollimaks peaks tagama, et import riikidest, kus CO2 õhku paiskamist ei maksustata, ei õõnestaks rohepööret Euroopas.

Süsiniku piirimeede on osa Euroopa Komisjoni kliima- ja energiameetmete paketist, mille eesmärk on vähendada süsinikumahukate kaupade tootmisest tekkivat jalajälge nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates riikides.

Importijad peavad ostma oma kauba sissetoomisel CO2 sertifikaate, et viia välismaise tootja kulud samale tasemele EL-i riikide tööstustega.

Meede peaks tagama, et ka kolmandatest riikidest pärit importijad maksavad oma süsinikuheite eest. Meedet kohaldatakse suure süsinikuheitega tootegruppidele, nagu teras, alumiinium, tsement ja väetised.

Euroopa Komisjon nõustus jaanuaris peatama väetiste impordi süsiniku piirimaksu. 2026. aastal arvutab ja avaldab komisjon neli kvartalihinda. Teise kvartali hind avaldatakse 6. juulil.

Alates 2027. aastast arvutab ja avaldab komisjon iganädalased hinnad.