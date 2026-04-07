Läti minister soovib kütusehinna tõusu leevendamiseks odavamaid rongipileteid

Läti transpordiminister Atis Švinka soovib, et kütusehindade tõusu tõttu sõidaksid inimesed rohkem rongiga ning tegi ettepaneku langetada igakuiste rongipiletite hinda kolmeks kuuks 50 protsendi võrra.

"Riik peab aitama elanikel leevendada Lähis-Ida konfliktist põhjustatud kütusehindade hüppe tagajärgi. Asendades eraautod võimaluse korral rongidega, võiksid Läti elanikud kolme kuu jooksul kokku hoida ligikaudu 12 miljonit eurot," ütles Švinka.

Ettepanek esitatakse arutamiseks koalitsiooniparteide eelseisval kohtumisel. Švinka kodupartei Progressiivid teatasid, et ettepaneku eesmärk on leevendada kütusehindade tõusu mõju ning julgustada inimesi sagedamini rongiga reisima.