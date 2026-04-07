Kolmapäeval on ilm selge ja sajuta

Kolmapäeval eemaldub madalrõhuala serv itta ning Skandinaaviast laieneb külma ja kuiva õhumassiga kõrgrõhuala üle Soome ja Baltimaade. Ilm on piirkonnas küll päikesepaisteline, kuid jahe ning puhub kõle põhjakaare tuul. Ka ülehomme valitseb Läänemeremaade kohal kõrgrõhuala. Öö tuleb miinus-, päev plusskraadidega. Kuigi paistab päike, ei lase mõõdukas põhjakaaretuul õhul eriti üle 5 kraadi soojeneda.

Öösel on pilvisus vähene ja vahelduv ning öö hakul sajab Kagu-Eestis kohati ka vihma ja lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 5-12, rannikul iiliti 14 m/s, hommikupoole ööd Virumaal kirdetuul iiliti 17 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 3 kraadi.

Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, iiliti 13, Virumaa rannikul kuni 13, iiliti 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 0 kuni 3 kraadi.

Päev tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub põhjast ja kirdest 5-12, iiliti 15, Virumaal kuni 17 m/s. Õhusooja on oodata 2 kuni 7 kraadi.

Järgneval kolmel päeval on taevas selge või pilvisus vähene, reedel Kagu-Eestis ka vahelduv. Ilm püsib stabiilselt sajuta. Väike muutus saabub pühapäeval, mil pilvi veidi enam on ning kohati ka nõrka vihma võib rabistada. Ööd on meil endiselt võrdlemisi külmad - õhutemperatuur langeb mõnel pool veel mõni kraad miinuspoolele. Päevased temperatuurikeskmised aga hakkavad taas tõusma. Neljapäeval on sooja veel vaid 4, reedel 6, kuid laupäeval juba 10 ning pühapäeval 12 kraadi.