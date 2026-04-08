Venemaa üks suurimaid rafineerimistehaseid seiskus pärast Ukraina rünnakut

Venemaa võimud teatasid pühapäeval, et NORSI naftatöötlemistehas süttis pärast droonirünnakut põlema. Nižni Novgorodi oblasti kuberner Gleb Nikitin ütles, et rünnaku käigus tabati kahte tehase rajatist ning kahjustati elektrijaama ja mitut hoonet.

Peterburi rahvusvahelise kaubabörsi andmetel ei ole Lukoil, millele tehas kuulub, pakkunud enam müügiks NORSI rafineerimistehase bensiini, diislikütust ega kütteõli.

Tööstusallikad ütlesid teisipäeval Reutersile, et tarned võidakse peatada kuni aprilli lõpuni. Lukoil ei vastanud kommentaaritaotlusele.

Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez on Venemaa suuruselt neljas naftatöötlemistehas ja suuruselt teine ​​bensiinitootja. See suudab töödelda 16 miljonit tonni naftat aastas ehk umbes 320 000 barrelit päevas.

Rafineerimistehas varustab kütusega Moskva oblastit – see moodustab peaaegu 30 protsenti Venemaa bensiini kogutarbimisest – ja Venemaa sõjaväge.

Rafineerimistehase ajutine sulgemine lisab ebakindlust Venemaa energiasektorile, mida on tabanud pidevad Ukraina rünnakud, sealhulgas Venemaa peamisi naftaekspordi terminale Mustal merel ja Läänemerel.