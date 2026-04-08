X!

Venemaa üks suurimaid rafineerimistehaseid seiskus pärast Ukraina rünnakut

Välismaa
Pääste- ja kiirabi auto Venemaa Kstovo naftarafineerimistehase juures pärast selle sattumist õhurünnaku alla 2024. aasta märtsis. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

Venemaa suuruselt neljas naftatöötlemistehas NORSI, mis asub Nižni Novgorodi oblastis Kstovos, peatas pärast Ukraina eelmisel nädalal korraldatud droonirünnakut töö, teatas uudisteagentuur Reuters valdkonnaga kursis olevatele infoallikatele viidates.

Venemaa võimud teatasid pühapäeval, et NORSI naftatöötlemistehas süttis pärast droonirünnakut põlema. Nižni Novgorodi oblasti kuberner Gleb Nikitin ütles, et rünnaku käigus tabati kahte tehase rajatist ning kahjustati elektrijaama ja mitut hoonet.

Peterburi rahvusvahelise kaubabörsi andmetel ei ole Lukoil, millele tehas kuulub, pakkunud enam müügiks NORSI rafineerimistehase bensiini, diislikütust ega kütteõli.

Tööstusallikad ütlesid teisipäeval Reutersile, et tarned võidakse peatada kuni aprilli lõpuni. Lukoil ei vastanud kommentaaritaotlusele.

Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez on Venemaa suuruselt neljas naftatöötlemistehas ja suuruselt teine ​​bensiinitootja. See suudab töödelda 16 miljonit tonni naftat aastas ehk umbes 320 000 barrelit päevas.

Rafineerimistehas varustab kütusega Moskva oblastit – see moodustab peaaegu 30 protsenti Venemaa bensiini kogutarbimisest – ja Venemaa sõjaväge.

Rafineerimistehase ajutine sulgemine lisab ebakindlust Venemaa energiasektorile, mida on tabanud pidevad Ukraina rünnakud, sealhulgas Venemaa peamisi naftaekspordi terminale Mustal merel ja Läänemerel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net, Reuters

Samal teemal

reisi kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo