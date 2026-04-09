Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas

Vene rongipraam Slavjanin. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Ukraina teatel lõi tema relvajõudude eriüksus sel nädalal rivist välja viimase Kertši väinas sõitnud Vene rongipraami, mis annab tõsise löögi Venemaa vägede varustamisele okupeeritud Krimmis.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsus (GUR) teatas kolmapäeva õhtul, et 6. aprilli öösel tehti droonirünnakutega Kertši väinas töövõimetuks viimase sinna allesjäänud Venemaa rongiparvlaeva Slavjanin, vahendas uudistekanal LIGA.net.

"Slavjaninil oli oluline roll ajutiselt okupeeritud Krimmis asuva Venemaa sõjaväekontingendi varustamisel kütuse ja määrdeainete, relvade, sõjavarustuse ja laskemoonaga," selgitasid luureametnikud.

Droonirünnakud tegid selle täielikult töövõimetuks, mis raskendab oluliselt okupantide logistikat, lisati teates.

Eelmisel kuul tegid GUR-i üksused töövõimetuks teise Venemaa parvlaeva, Avangardi ja kahjustasid selle rünnaku käigus Slavjanini. Ka Avangard vedas Krimmi okupeerivatele Vene vägedele relvi.

Kiiev kutsub pärast Iraani vaherahu üles kehtestama relvarahu Ukrainas

Kiiev kutsus kolmapäeval Ameerika Ühendriike survestama Venemaad lõpetama agressiooni Ukrainas, öeldes, et USA relvarahukokkulepe Iraaniga näitas Washingtoni otsustavuse edu.

Konflikt Lähis-Idas katkestas USA juhitud püüdlused lõpetada neli aastat kestnud sõda Ukrainas.

Ka Kreml teatas lootusest, et pärast Teherani ja Washingtoni relvarahukokkulepet on võimalik korraldada uus kõnelustevoor USA ja Ukraina delegatsioonidega.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha kirjutas sotsiaalmeedias: "Ameerika otsustuskindlus toimib. Meie hinnangul on aeg näidata üles piisavalt otsustavust, et sundida Moskvat kehtestama relvarahu ja lõpetama oma sõda Ukraina vastu."

President Volodõmõr Zelenski kordas neid kommentaare oma hilisemas sotsiaalmeediapostituses.

"Ukraina on alati kutsunud üles kehtestama relvarahu sõjas, mida Venemaa peab siin Euroopas meie riigi ja rahva vastu, ning me toetame vaherahu Lähis-Idas ja Pärsia lahe piirkonnas, mis sillutab teed diplomaatilistele jõupingutustele," kirjutas ta.

Moskvas ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele: "Loodame, et lähitulevikus on neil rohkem aega ja võimalusi kohtuda kolmepoolses formaadis. Ootame seda."

Mitu USA juhitud kõnelustevooru ei ole suutnud sõdivaid pooli kokkuleppele lähemale tuua.

Moskva nõuab Kiievilt ulatuslikke territoriaalseid ja poliitilisi järeleandmisi, mille Zelenski on välistanud kui võrdväärsed kapitulatsiooniga.

USA asepresident J.D. Vance ütles kolmapäeval, et Ukraina sõda on osutunud "kõige raskemini" lahendatavaks.

Budapesti visiidi ajal esinedes ütles ta, et Washington jätkab tööd lahenduse leidmiseks ning kinnitas, et on saavutatud "märkimisväärset edu".

Ta kritiseeris teravalt ka Euroopa liidreid, öeldes, et "nad ei tundu olevat eriti huvitatud selle konkreetse konflikti lahendamisest."

Zelenski lisas, et Ukraina sõjaväelased, kes aitavad Lähis-Ida riikidel tõrjuda Iraani droonirünnakuid, jäävad piirkonda.

Kiievi sõnul on Ukraina saatnud regiooni üle 200 droonide allatulistamise kogemusega sõjaväelase pärast seda, kui Iraan alustas vastuseks USA ja Iisraeli rünnakutele kättemaksuks droonirünnakuid üle kogu Lähis-Ida.

"Ukraina sõjalised ekspertrühmad jätkavad tööd piirkonnas, et aidata edasi arendada julgeolekuvõimekust," kirjutas Zelenskõi sotsiaalmeedias.

"Olukorral selles piirkonnas on globaalne mõju – mis tahes ohud julgeolekule ja stabiilsusele Lähis-Idas ning Pärsia lahe piirkonnas suurendavad väljakutseid majandusele ja tõstavad elukallidust igas riigis," lisas ta.

Ta kinnitas taas valmisolekut peatada rünnakud Venemaa taristu vastu, kui Moskva lõpetaks oma kaugmaa drooni- ja raketirünnakud Ukraina elektrijaamade ning elektrivõrgu vastu.

"Ukraina ütleb Venemaale veel kord: oleme valmis samaga vastama, kui venelased oma rünnakud lõpetavad. Kõigile on ilmselge, et relvarahu võib luua õiged eeldused kokkulepeteks," kirjutas Zelenski.

2022. aasta veebruaris alanud Venemaa sissetung Ukrainasse on nõudnud sadu tuhandeid inimelusid ja sundinud miljoneid ümber asuma, olles seega ohvriterohkeim konflikt Euroopas pärast Teist maailmasõda.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net, AFP-BNS

Samal teemal

sõidame!

reisi kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:42

Iisrael tappis Liibanonis jätkunud rünnakutes üle 250 inimese

07:32

Autokütuse hinnad on neljapäeva hommikul veidi alla tulnud

07:12

Uuring näitab inimeste turvatunde kahanemist

06:56

Rutte külaskäik Valgesse Majja ei muutnud Trumpi suhtumist NATO-sse

06:41

Kliimaseadust tõenäoliselt ei tule Uuendatud

05:54

Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas

04:50

Tallinn ja Tartu tõstavad laste huvikoolide hindu

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

08.04

Iraani meedia: Hormuzi väin on täielikult suletud

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.04

Sõja 1505. päev: Venemaa üks suurimaid rafineerimistehaseid seiskus pärast Ukraina rünnakut Uuendatud

08.04

Trump peatas Iraani pommitamise kava, Iraan lubas avada Hormuzi väina Uuendatud

08.04

Akkermann: kui olukord Lähis-Idas ei muutu, peame hakkama kärpima

08.04

Iraani meedia: Hormuzi väin on täielikult suletud

08.04

USA tegi kahjutuks ruuteritesse häkkinud GRU võrgustiku

08.04

Kaks Eesti kirjastust avaldasid kulka toetusega sama raamatu

08.04

Reederid valmistuvad laevaliikluse taastumiseks Pärsia lahes Uuendatud

08.04

Vaht: kütuseturu seis on täbar ja kõrged hinnad alles tulevad

07.04

USA pommitas Iraani Khargi saart, ka Iisrael korraldas ulatusliku õhurünnaku

08.04

Galerii: NASA avaldas esimesed fotod Kuu-möödalennust

ilmateade

loe: sport

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

ETV spordisaade, 8. aprill

loe: kultuur

08.04

Vaata uuesti: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

08.04

Pildid: Eesti Muusika Päevad avab klubis Hall toimuv kontsert-lavastus "Valguse sünd"

08.04

Müürilehe filmikriitikute konkursi teema on sel aastal keskkond

08.04

Raadioteatris esietendub kuuldemäng "Rooma maraton"

loe: eeter

08.04

Ratastoolikoomik Janar Peterson paneb proovile kõhulihased ja tabud

08.04

"Pealtnägija": vähelevinud puugihaigus sunnib loomalihast loobuma

08.04

"Pealtnägija": naabrite ja ametnike suhete sasipundar ühe Lahemaa küla näitel

08.04

Helen Sildna: Tallinn vajab hädasti 4000 kohaga kultuurikeskust

Raadiouudised

08.04

Päevakaja (08.04.2026 18:00:00)

08.04

Algatus Eesti.ai avalikustas täna oma programmi tehisintellekti süsteemseks rakendamiseks Eestis

08.04

Korruptisooniseduse kolmas lugemine jäi ära, sest justiiits-ja digiminister võttis selle tagasi

08.04

Tallinn tahab teha kiivrikandmise kohustuslikuks nii kergliikurite kui pisimopeedide juhtidele

08.04

Aasta-aastalt tihenev veeliiklus nõuab tõhusamat järelevalvet

08.04

Paides korraldatud värbamispäeva külastas sadu tööotsijaid

08.04

Tartu linn võib sügisest rattaringluse teenuse senisel kujul lõpetada

08.04

Raadiouudised (08.04.2026 15:00:00)

08.04

Pakosta: võtsin eelnõu tagasi, sest riigikogus kadus konsesnsus

08.04

Akkermann: kui olukord Lähis-Idas ei muutu, peame hakkama kärpima

