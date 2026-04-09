Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsus (GUR) teatas kolmapäeva õhtul, et 6. aprilli öösel tehti droonirünnakutega Kertši väinas töövõimetuks viimase sinna allesjäänud Venemaa rongiparvlaeva Slavjanin, vahendas uudistekanal LIGA.net.

"Slavjaninil oli oluline roll ajutiselt okupeeritud Krimmis asuva Venemaa sõjaväekontingendi varustamisel kütuse ja määrdeainete, relvade, sõjavarustuse ja laskemoonaga," selgitasid luureametnikud.

Droonirünnakud tegid selle täielikult töövõimetuks, mis raskendab oluliselt okupantide logistikat, lisati teates.

Eelmisel kuul tegid GUR-i üksused töövõimetuks teise Venemaa parvlaeva, Avangardi ja kahjustasid selle rünnaku käigus Slavjanini. Ka Avangard vedas Krimmi okupeerivatele Vene vägedele relvi.

Kiiev kutsub pärast Iraani vaherahu üles kehtestama relvarahu Ukrainas

Kiiev kutsus kolmapäeval Ameerika Ühendriike survestama Venemaad lõpetama agressiooni Ukrainas, öeldes, et USA relvarahukokkulepe Iraaniga näitas Washingtoni otsustavuse edu.

Konflikt Lähis-Idas katkestas USA juhitud püüdlused lõpetada neli aastat kestnud sõda Ukrainas.

Ka Kreml teatas lootusest, et pärast Teherani ja Washingtoni relvarahukokkulepet on võimalik korraldada uus kõnelustevoor USA ja Ukraina delegatsioonidega.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha kirjutas sotsiaalmeedias: "Ameerika otsustuskindlus toimib. Meie hinnangul on aeg näidata üles piisavalt otsustavust, et sundida Moskvat kehtestama relvarahu ja lõpetama oma sõda Ukraina vastu."

President Volodõmõr Zelenski kordas neid kommentaare oma hilisemas sotsiaalmeediapostituses.

"Ukraina on alati kutsunud üles kehtestama relvarahu sõjas, mida Venemaa peab siin Euroopas meie riigi ja rahva vastu, ning me toetame vaherahu Lähis-Idas ja Pärsia lahe piirkonnas, mis sillutab teed diplomaatilistele jõupingutustele," kirjutas ta.

Moskvas ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele: "Loodame, et lähitulevikus on neil rohkem aega ja võimalusi kohtuda kolmepoolses formaadis. Ootame seda."

Mitu USA juhitud kõnelustevooru ei ole suutnud sõdivaid pooli kokkuleppele lähemale tuua.

Moskva nõuab Kiievilt ulatuslikke territoriaalseid ja poliitilisi järeleandmisi, mille Zelenski on välistanud kui võrdväärsed kapitulatsiooniga.

USA asepresident J.D. Vance ütles kolmapäeval, et Ukraina sõda on osutunud "kõige raskemini" lahendatavaks.

Budapesti visiidi ajal esinedes ütles ta, et Washington jätkab tööd lahenduse leidmiseks ning kinnitas, et on saavutatud "märkimisväärset edu".

Ta kritiseeris teravalt ka Euroopa liidreid, öeldes, et "nad ei tundu olevat eriti huvitatud selle konkreetse konflikti lahendamisest."

Zelenski lisas, et Ukraina sõjaväelased, kes aitavad Lähis-Ida riikidel tõrjuda Iraani droonirünnakuid, jäävad piirkonda.

Kiievi sõnul on Ukraina saatnud regiooni üle 200 droonide allatulistamise kogemusega sõjaväelase pärast seda, kui Iraan alustas vastuseks USA ja Iisraeli rünnakutele kättemaksuks droonirünnakuid üle kogu Lähis-Ida.

"Ukraina sõjalised ekspertrühmad jätkavad tööd piirkonnas, et aidata edasi arendada julgeolekuvõimekust," kirjutas Zelenskõi sotsiaalmeedias.

"Olukorral selles piirkonnas on globaalne mõju – mis tahes ohud julgeolekule ja stabiilsusele Lähis-Idas ning Pärsia lahe piirkonnas suurendavad väljakutseid majandusele ja tõstavad elukallidust igas riigis," lisas ta.

Ta kinnitas taas valmisolekut peatada rünnakud Venemaa taristu vastu, kui Moskva lõpetaks oma kaugmaa drooni- ja raketirünnakud Ukraina elektrijaamade ning elektrivõrgu vastu.

"Ukraina ütleb Venemaale veel kord: oleme valmis samaga vastama, kui venelased oma rünnakud lõpetavad. Kõigile on ilmselge, et relvarahu võib luua õiged eeldused kokkulepeteks," kirjutas Zelenski.

2022. aasta veebruaris alanud Venemaa sissetung Ukrainasse on nõudnud sadu tuhandeid inimelusid ja sundinud miljoneid ümber asuma, olles seega ohvriterohkeim konflikt Euroopas pärast Teist maailmasõda.