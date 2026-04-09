Autokütuse hinnad on neljapäeva hommikul veidi alla tulnud

Autokütuse jaehinnad olid neljapäeva hommikuks võrreldes nädala alguse tippudega mõnevõrra langenud. Jaemüüjate jätkuva tiheda hinnavõitluse tõttu olid muutused nii kettide kui Tallinna piirkondade kaupa erinevad.

Tallinna äärelinna tanklates oli diislikütuse liitrihind langenud reeglina 2,022 või 2,034 euro juurde. Veel kolmapäeva õhtul oli see reeglina 2,119 eurot. Mõnes kesklinna tanklas oli diisli liitri hind ka neljapäeval samal tasemel.

Bensiini 95 liitri hind oli Tallinna servas valdavalt langenud 1,684 ja 1,689 juurde, kesklinnas seisis tanklate postidel reeglina kõrgem hind 1,774.

Esmaspäeval tegi diislikütuse jaehind Iraani sõja tõttu Eestis kõigi aegade tipu, jõudes 2,3 euroni liitri eest.