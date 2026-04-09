Vitsur: väliskaubanduse näitajad on juba mõnda aega kehvemaks läinud

Kaupade eksport oli tänavu veebruaris üks protsent väiksem kui eelmisel aastal samal kuul, import aga suurenes kuus protsenti.

Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja imporditi ligi 1,9 miljardi euro eest. Eesti päritolu kaupu eksporditi veebruaris kaheksa protsenti vähem kui aasta varem, näitavad statistikaameti andmed. Statistikaameti väliskaubandusstatistika teenusejuht Evelin Puura ütles, et kõige rohkem ehk 62 miljoni euro võrra vähenes Eesti päritolu mineraalsete toodete, sealhulgas põlevkivikütteõli ja töödeldud kütteõlide väljavedu. Majandusanalüütik Heido Vitsur ütles Indrek Kiislerile, et väliskaubanduse näitajad on juba mõnda aega kehvemaks läinud.