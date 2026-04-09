Tallinna Lennujaam kasvatas äritulusid ja kasumit

Tallinna Lennujaama kontsern hindab oma mulluseid majandustulemusi väga heaks: ehkki reisijate arv jäi enam-vähem samasuguseks nagu aasta varem, suurenesid äritulud ja kasum kasvas 13,22 miljoni euroni.

Tallinna Lennujaam tõi oma 2025. aasta aruandes välja, et reisijate arv oli neil 3,49 miljonit, mis jäi 0,1 protsendi võrra väiksemaks kui 2023. aastal, samas aga suurenesid äritulud 13 protsendi võrra ja kulud kahe protsendi võrra.

Müügitulu kasvas 2024. aasta 64,1 miljoni euro juurest mullu 73,2 miljoni euroni. Kasvu taga oli suuresti lennundustulude kasv, sealhulgas lennujulgestustasu kehtestamine alates 1. aprillist. Reisijatasud moodustasid müügitulust 15,32 miljonit eurot.

Rohkem kui veerandi võrra kasvas ka intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum (EBITDA), mis oli 24,8 miljonit eurot.

Kontserni kasum ulatus 13,2 miljoni euroni ehk suurenes võrreldes mullusega 12,7 miljoni euro võrra. Samas oli 2024. aasta kasum tavatult madal põhjusel, et regionaalsete lennujaamade varasid hinnati alla ja dividendide maksmisel tekkis tulumaksukulu.

Eelmisel aastal maksis AS Tallinna Lennujaam esimest korda omanikule ehk Eesti riigile dividende, mille summa oli 4,4 miljonit eurot. Varem oli kasum suunatud ettevõtte arendamisse. Riik plaanib dividende võtta ka tänavu, kuid kliimaministeeriumi asekantsleri Sander Salmu sõnul ei ole valitsus dividendide mahtu veel otsustanud.

Regionaalsed lennujaamad olid kahjumis, sest tegevuse sihtfinantseering ei katnud kulusid. Mullu vähenes sihtfinantseering viie protsendi võrra ning väheneb ka tänavu kolme ja järgmisel aastal kahe protsendi võrra, mis tähendab lennujaama hinnangul kahjumi süvenemist.

"Oleme otsinud lisatulu allikaid ja kärpinud kulusid. Kulude kärbete puhul oleme jõudnud olukorda, kus järgmine olulise mõjuga kärbe saab olla see, et omanik sulgeb mõne regionaalse lennujaama," sedastas lennujaam aruandes.

Regionaalsetest lennujaamadest oli enim reisijaid Tartu lennujaamas – 44 489. Kuressaare lennujaama reisijate arv vähenes 34 776 reisijani, aasta varem oli neid üle 42 000.

Kokku on regionaalse lennunduse kulud aastas hinnanguliselt 14 miljonit eurot.

Kontserni ärikuludes 44 protsenti moodustasid tööjõukulud, mida oli 33,45 miljonit eurot, töötajaid oli keskmiselt 658. Keskmine Tallinna Lennujaama töötasu oli mullu 3122 eurot kuus, aasta varem oli keskmine palk seal 3008 eurot.

Tänavuselt aastalt ootab lennujaama kontsern kasvu ja loodab, et reisijate arv jõuab 3,7 miljonini.