Putin kuulutas välja õigeusu lihavõttepühade rahu

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas neljapäeval välja kahepäevase õigeusu lihavõttepühade vaherahu ja ootab Ukraina poolelt sama, teatas Kreml.

"Seoses lähenevate õigeusu lihavõttepühadega kuulutatakse välja vaherahu 11. aprillist kell 16.00 kuni 12. aprilli päeva lõpuni," seisis Kremli teadaandes.

"Lähtume eeldusest, et Ukraina pool järgib Venemaa Föderatsiooni eeskuju."

Küll aga lisati teates, et vajadusel on Venemaa väed siiski valmis provokatsioonidele reageerima.

Veel mõned nädalad tagasi teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et rääkis USA läbirääkijatega oma pakkumisest Venemaale kehtestada lihavõttepühadeks vaherahu.

Venemaa välisministeerium lükkas ettepaneku avalikult tagasi, nimetades seda trikiks.

Õigeusu kalendri järgi langeb ülestõusmispüha sel aastal 12. aprillile. Õigeusk on Ukrainas ja Venemaal domineeriv religioon