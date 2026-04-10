Budanov: rünnakud Vene naftataristule muudavad Moskva positsiooni kõnelustel

Ukraina presidendikantselei juht Kõrõlo Budanov. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / LUDOVIC MARIN
Ukraina rünnakud Venemaa naftaterminalidele mõjutavad rahukõneluste käiku ja Ukraina kuuleb järgmistel kõnelustel venelastelt tõenäoliselt palju uusi asju, ütles presidendikantselei juht Kõrõlo Budanov.

"Arvan, et järgmistel kõnelustel nendega kuuleme palju uut. Igal juhul tugevdab see oluliselt meie positsiooni ega muuda seda, nagu öeldakse, nõrgemaks. Peame tegema kõik, et oma positsioone tugevdada. Ja mistahes vahendid selle eesmärgi saavutamiseks on õigustatud ja õiged," rääkis Budanov nelkapäeval.

"Rünnakud Venemaa naftaterminalidele avaldavad kindlasti mõju. See on ilmselge," lisas presidendikantselei juht.

Ukraina relvajõud tabasid ööl vastu neljapäeva Venemaal Krasnodari krais asuvat Krõmskaja naftapumplat, kinnitas Ukraina relvajõudude kindralstaap neljapäeva õhtul.

"Sihtmärgi tabamine on kinnitatud. Rünnakule järgnes tulekahju rajatises," seisis avalduses. Kahjustuste ulatust veel täpsustatakse.

Venemaa võimude andmetel ründasid Ukraina droonid esmaspäeva varahommikul Lõuna-Venemaal Kaspia torujuhtme konsortsiumi mereterminali, kahjustades osa sildumispunktist ning süüdates põlema neli naftamahutit. Ukraina armee kinnitas, et ründas Novorossiiski sadamas terminali.

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) kinnitas pühapäeval samuti edukat droonirünnakut Venemaa Ust-Luga sadama naftaterminalile, mis on juba mitmes tabamus seal viimase paari nädala jooksul.

Ukraina droonirünnakute, naftajuhtme Družba töö häirete ja tankerite kinnipidamise tagajärjel on Venemaa kaotanud vähemalt 40 protsenti oma naftaekspordi võimekusest ehk umbes kaks miljonit barrelit päevas, edastasid nädal varem uudisteagentuurid Reuters, AFP ja Unian.

Reuters tugines hinnangus omaenda turuandmete põhjal tehtud arvutustele. Agentuur märkis, et olukord on Venemaa lähiajaloo kõige tõsisem häire naftatarnetes ja seda täheldatakse just siis, kui nafta hind oli ületanud 100 dollarit barreli kohta.

Alates märtsist hoogustasid Ukraina väed rünnakuid Venemaa nafta- ja kütuseekspordi taristu vastu. Droonid ründasid Venemaa kolme peamist ekspordisadamat. Jutt käib Novorossiiskist Mustal merel ja Primorskist ning Ust-Lugast Läänemerel. Samuti sattusid rünnakute alla agressorriigi naftapumplad ja naftatöötlemistehased.

Enne seda sai kahjustada osa naftajuhtmest Družba, mille kaudu Venemaa tarnib energiakandjaid Slovakkiale ja Ungarile.

Putin saatis läbirääkimisteks USA-sse oma erisaadiku Dmitrijevi

Venemaa režiimi juht Vladimir Putini erisaadik Kirill Dmitrijev saabus neljapäeval Ameerika Ühendriikidesse, kus ta kohtub president Donald Trumpi valitsuse esindajatega, et arutada kokkulepet rahu saavutamiseks Ukrainas.

Visiidiga kursisolevatele allikatele viidanud uudisteagentuuri Reuters andmetel on läbirääkimiste teiseks teemaks Ühendriikide ja Venemaa vaheline majanduskoostöö. 

Uudises märgitakse, et Dmitrijev viibib USA-s vahetult enne seda, kui aeguvad Venemaa naftale kehtestatud sanktsioonide leevendused, mis viidi sisse Hormuzi väina blokaadi taustal. See periood lõpeb 11. aprillil ja teema võib samuti olla päevakorras.

Ühendriigid andsid riikidele 30-päevase ajapikenduse sanktsioonidest, et nad saaksid osta praegu merel tankeritel olevat Venemaa naftat ja naftatooteid. See toimus pärast Putini ja Trumpi vestlust 9. märtsil, millele järgnes samuti Dmitrijevi visiit Ühendriikidesse.

Varem ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et Venemaa ja USA vahel jätkuvad mitteametlikud kontaktid seoses sõjaga Ukrainas. Lavrovi sõnul ei näinud Moskva pikka aega väljavaateid dialoogi taastamiseks.

Samal ajal kirjutas uudisteportaal Semafor, et USA plaanib jätkata Venemaa ja Iraani naftale kehtestatud sanktsioonide leevendamist. Suur huvitatud ostjate hulk võimaldas Moskval ja Teheranil määrata energiaressurssidele kõrgemaid hindu ja tänu sellele teenis Venemaa vahel täiendavalt 150 miljonit dollarit päevas.

Ukraina hävitas Donetski oblastis Vene õhutõrjesüsteemi Tor-M1

Ukraina mehitamata süsteemide väed hävitasid ööl vastu neljapäeva Donetski oblasti ajutiselt okupeeritud territooriumil Venemaa õhutõrjeraketisüsteemi Tor-M1.

Sellest andis sotsiaalmeedia kaudu teada droonivägede ülem Robert "Madjar" Brovdi, kes jagas koos teatega ka kaadreid lahinguoperatsioonist.

Brovdi sõnul oli see üheksas hävitatud õhutõrjesüsteem aprilli üheksa päeva jooksul.

