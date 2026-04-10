Euroopa lennusektor hoiatas võimaliku kütusepuuduse eest

Euroopa Liidu (EL) lennujaamu esindav ACI Europe teatas, et Euroopa lennujaamad võivad seista silmitsi reaktiivkütuse puudusega, kui Hormuzi väina kolme nädala jooksul täielikult ei avata.

Ajalehe Financial Times nähtud kirjas hoiatas ACI Europe EL-i transpordivolinikku Apostolos Tzitzikostast tööstuse kasvava mure pärast seoses reaktiivkütuse kättesaadavusega.

ACI Europe teatas, et reaktiivkütuse varud on otsakorral, samas kui sõjalise tegevuse mõju nõudlusele koormab varusid veelgi.

"Kui läbisõit Hormuzi väina kaudu järgmise kolme nädala jooksul stabiilsel viisil ei taastu, on süsteemne reaktiivkütuse puudus EL-is reaalsuseks saamas," seisab kirjas. Kirjas lisati, et lähenev suvehooaeg on neid muresid süvendanud veelgi.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et mõned Aasia riigid, sealhulgas Vietnam, on puuduse tõttu hakanud juba reaktiivkütust normeerima. Euroopas ei ole seni laialdast puudust täheldatud, kuigi kütusehinnad on tõusnud ja lennufirmad hoiatavad lendude tühistamise eest.

Eelmisel nädalavahetusel kehtestasid neli Itaalia lennujaama lennukikütuse piirangud pärast peamise tarnija tarnehäireid. Puudujääk ei ole aga otseselt seotud Hormuzi väinaga. Lennufirmad kärbivad siiski teenuseid, kuna kõrgem lennukikütuse hind tähendab, et mõned marsruudid toovad sisse vähem raha.