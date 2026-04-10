Naftareostus peatas suurema osa laevaliiklusest Antwerpeni sadamas

"Kuigi reostusallikas on peatatud ning otseselt seotud laevad on koristustöödeks eraldatud, levis reostus öö jooksul edasi Schelde jõe suunas," teatas Antwerpeni sadam avalduses.

Sadama teatel toimus reostus Deurgancki dokis punkerdamise käigus ning see põhjustab laevaliikluses märkimisväärseid häireid.

Jõgi on asjassepuutuva doki lähedal asuvas lõigus praegu liiklusele täielikult suletud ning sadama pressiesindaja ütles AFP-le, et liiklus võib olla häiritud mitu päeva.

Deurganck on sadama üks olulisemaid konteinerdokke, mida kasutavad maailma suurimad laevad kaupade peale- ja mahalaadimiseks.

"Päästeteenistused on täielikult mobiliseeritud ja keskenduvad tõkestus- ja puhastusoperatsioonidele," seisis sadama teates.

Kohaliku meedia teatel toimus reostus konteinerlaeva MSC Denmark VI tankimise ajal.

Antwerpeni sadam on Euroopasse sisenevate kaupade jaoks oluline värav, jäädes alla vaid Hollandis asuvale Rotterdami sadamale.

Selle veebilehe andmetel läbib Belgia põhjarannikul asuvat sadamat igal aastal ligikaudu 267 miljonit tonni kaupa ning sadamat kasutab aastas umbes 20 000 merelaeva ja 50 000 siseveelaeva.