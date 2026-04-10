Pühapäeval jääb ära kolm parvlaeva Piret reisi

Parvlaeva Piret erakorraliste dokitööde tõttu tühistas TS Laevad selle nädala pühapäeval kolm reisi

TS Laevade sõnul tühistati väljumised kell 19:20 ja 20:30 Virtsust ning kell 19:55 Kuivastust.

Ettevõte teatas sotsiaalmeedias, et pileti eelmüügist ostnud reisijatega on juba ühendust võetud ja pakutud alternatiivseid reisimise võimalusi.

Ülejäänud pühapäevastele väljumistele on TS Laevade sõnul nii Virtsust kui Kuivastust piletid praamid.ee veebilehel saadaval.

Järgmise nädala esmaspäevast kolmapäevani ehk 13 kuni 15. aprillil teeb Pireti asemel reisid parvlaev Regula.

Parvlaeva Tõll reisid toimuvad vastavalt graafikule.

TS Laevad teatas, et parvlaev Piret vigastas keerulistes jääoludes opereerides sõukruvi ning suundub pühapäeval Tallinnasse BLRT Laevatehasesse erakorralisse dokki.