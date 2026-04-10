X!

Powell ja Bessent kohtusid USA pangajuhtidega seoses Anthropici AI-ga

Välismaa
Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jonathan Ernst
Välismaa

USA suurimate pankade juhid kohtusid sel nädalal föderaalreservi esimehe Jerome Powelli ja rahandusminister Scott Bessentiga, et arutada Anthropici arendatud uue tehisarusüsteemi julgeolekumõjusid, teatasid reedel meediaväljaanded.

Bloomberg ja Financial Times teatasid, et kohtumine kutsuti kokku Washingtonis toimunud ürituse kõrvalt ning ametnikud pidasid täiendava istungi, et arutada Anthropici äsja avalikustatud Claude Mythos mudelit.

USA rahandusministeerium ei vastanud kommentaaripalvele kohe. Föderaalreserv keeldus kommentaaridest.

Mythos käivitati teisipäeval rangelt piiratud eelvaatena ligikaudu 40 partnerorganisatsioonile algatuse Project Glasswing raames.

Anthropici partnerite hulka kuuluvad Amazon, Apple, Microsoft, Google, Cisco, CrowdStrike ja JPMorgan Chase.

Ettevõtte ja selle partnerite sõnul suudab Mythos iseseisvalt skannida tohutul hulgal koodi, et leida ja omavahel siduda varem tundmatuid turvaauke kriitilistes süsteemides – alates operatsioonisüsteemidest kuni veebibrauseriteni.

Eriti oluline on hoiatus, et seda saab teha kiiruse ja mastaabiga, millega ükski inimhäkker ei suuda võistelda, mis tähendab, et süsteemi saab kasutada pankade, haiglate või riikliku taristu halvamiseks vaid mõne tunniga.

Anthropic teatas, et Mythos on tuvastanud tuhandeid nullpäeva turvaauke – arendajatele varem tundmatuid vigu – igas suuremas operatsioonisüsteemis ja veebibrauseris ning paljudes muudes kriitilise tähtsusega tarkvarades.

"See töö on liiga oluline ja liiga kiireloomuline, et seda üksi teha," ütles Cisco turva- ja usaldusjuht Anthony Grieco Glasswingi ühisavalduses.

Anthropici sõnul jagavad projekti partnerid oma Mythosest saadud tulemusi ning ettevõte panustab missiooni ligikaudu 100 miljoni dollari väärtuses arvutusressurssidega.

Varasem töö tehisintellekti mudelitega on näidanud, et need aitavad leida ja parandada tark- ja riistvara turvaauke tempos ja mastaabis, mis varem polnud võimalik, lisas Grieco.

"Ajaaken turvaaugu avastamise ja selle vaenlase poolt ärakasutamise vahel on kokku varisenud – see, mis varem võttis kuid, toimub nüüd tehisaru abil minutitega," ütles CrowdStrike'i tehnoloogiajuht Elia Zaitsev.

Anthropic teatas, et on pidanud USA valitsusega Mythose teemal arutelusid, vaatamata Valge Maja veebruarikuisele otsusele lõpetada kõik lepingud idufirmaga.

Anthropici asutasid endised OpenAI teadlased, kes lahkusid ChatGPT looja juurest mure tõttu, et tehisaru arendamisel ei pöörata ohutusele piisavalt tähelepanu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

reisi kaasa!

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:38

Trump ähvardas kõneluste nurjumise korral Iraani uute rünnakutega

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:17

Powell ja Bessent kohtusid USA pangajuhtidega seoses Anthropici AI-ga

19:17

Sügisel jõuab kinodesse dokumentaalfilm Magnus Kirdist

19:08

Pühapäeval jääb ära kolm parvlaeva Piret reisi

18:54

Hansabuss suleb Viljandi-Tallinna ja Viljandi-Tartu suunalised liinid

18:54

Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

18:42

Esireket Alcaraz näitas Monacos võimu, Sinner kohtub poolfinaalis Zvereviga

18:41

Hotellide ja restoranide liit: söögikohad liiguvad kahjumlikkuse suunas

18:40

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.04

Hamburg: Ukraina sõja lõppemine oleks põllumajandusele tõsine löök

16:24

Budanov: rünnakud Vene naftataristule muudavad Moskva positsiooni kõnelustel Uuendatud

09.04

HS: Telia ei ole üle 20 aasta maksnud Soomes ettevõtte tulumaksu

04:32

Petturid saatsid riigiametitele õngitsuskirju tuntud mõttekoja nime alt

09.04

President Karis: jõudu vaadata kaugemale välisministeeriumis ei ole Uuendatud

09.04

Ungari hakkab Vance'i visiidi järel USA naftat ostma

09.04

Sõja 1506. päev: Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas Uuendatud

09.04

President Karise sõnavõtt tekitas poliitikute seas erimeelsusi Uuendatud

09.04

Rail Baltic tegutseb suure raamatupidamisliku kasumiga

09.04

Tartu linna ja selle ümbrusesse võib tulla rangemate reeglitega õhuruum

ilmateade

loe: sport

19:17

Sügisel jõuab kinodesse dokumentaalfilm Magnus Kirdist

18:42

Esireket Alcaraz näitas Monacos võimu, Sinner kohtub poolfinaalis Zvereviga

18:06

Eesti naiste jalgpallikoondis sai Tšehhi noortelt suure kaotuse

17:33

Väsimatu Ojamets: kuidagi saame mees- ja naiskonna ära kaetud

loe: kultuur

18:54

Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

17:15

Ülekanne lõppenud: TMW noortefestivali vestlus "AI tuli appi ja nüüd on appi-appi!"

17:08

Galerii: kunstnike liidu kevadnäituse publikupreemia võitis Mauri Gross

16:40

Arvustus. Eesti oma PinkPantheress sulatab kokku julgelt isepäise hüpertantsupopi monumendi

loe: eeter

18:08

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Pluuto

13:31

Merike Estna viitab Veneetsia biennaalil naiskunstnike varjatud loomingule

12:04

Tartu koolipoisid teenivad raha taarakulleritena

09.04

Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

Raadiouudised

17:50

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

17:40

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

15:35

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

15:20

Raadiouudised (10.04.2026 15:00:00)

14:50

Eesti Energia loovutas Uus-Kiviõli kaevevälja VKG-le

12:55

Uuring: ligi viiendiku funktsionaalse lugemisoskuse tase on madal

12:40

Zelenski: USA peaks täielikult taastama sanktsioonid Vene naftale

12:35

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 13 kraadini

12:20

Raadiouudised (10.04.2026 12:00:00)

10:00

Tüdrukute hulgas on kasvanud e-sigareti kasutamine

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo