X!

Ukraina rinnetel peaks hakkama kehtima ülestõusmispüha relvarahu

Ukraina sõdurid. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini välja kuulutatud ülestõusmispüha relvarahu jõustub laupäeval kell 16 Moskva aja järgi ja kestab kuni 12. aprilli õhtuni, ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov, kelle sõnul olevat otsus humanitaarne, kuna lihavõtted on püha nii venelaste kui ukrainlaste jaoks.

Vene meedia andmeil oli Putin andnud neljapäeva õhtul kaitseminister Andrei Beloussovile ja kindralstaabi ülemale Valeri Gerassimovile korralduse peatada sel ajavahemikul sõjategevus kõigil rindelõikudel.

Samal ajal olevat vägedele antud käsk olla valmis tõkestama võimalikke "provokatsioone" Ukraina poolt.

Lisaks eeldab Peskovi sõnul Venemaa, et Kiiev järgib Moskva eeskuju.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kommenteeris omalt poolt Venemaa kuulutatud relvarahu ja teatas, et on valmis vastastikusteks sammudeks.

Vastates reedel ajakirjanike küsimusele relvarahu pikendamise kohta pärast lihavõtteid, ütles Peskov, et Moskva ei soovivat mitte relvarahu, vaid püsivat ja stabiilset rahu.

"See rahu võib saabuda juba täna, kui president Zelenskõi teeb vastava otsuse, võtab vastutuse enda peale ja teeb vastava otsuse. Sellest on juba korduvalt räägitud," lausus Kremli pressiesindaja.

Venemaa ei ole seni rahu saavutamise suhtes huvi üles näidanud, keeldudes loobumast Kiievile esitatud maksimalistlikest nõudmistest.

Ukrainas hukkus enne ülestõusmispühade relvarahu üks inimene

Vaid mõned tunnid enne õigeusu ülestõusmispühade relvarahu algust aset leidnud kahes Venemaa öises rünnakus Ukrainale hukkus üks inimene ja sai vigastada 15, teatasid võimud laupäeva varahommikul.

Kremli teatel pidi neli aastat kestnud sõja relvarahu algama laupäeval kell 16 ja kestma pühapäeva õhtuni.

Kohaliku sõjalise administratsiooni juht Vitalii Djakivnõtš postitas Telegramis, et "vaenlase droonirünnak" tabas Kesk-Ukrainas asuvas Poltava linnas poodi ja kohvikut, tappes ühe inimese ning vigastades teist.

Venemaaga piirnevas Sumõ oblastis said droonirünnakutes elamurajoonidele viga 14 inimest, sealhulgas 14-aastane poiss ja 87-aastane naine, teatas Telegramis sealse piirkondliku sõjalise administratsiooni juht Oleh Hrõhorov.

Vene väed ründasid droonidega ka Odessat, eatas Odessa linna sõjaväevalitsuse juht Serhii Lõsak. Tema sõnul põhjustas rünnak tulekahju elumajas ja ühiselamu katusel. Esialgsetel andmetel ohvreid pole.

Ka mullu kehtestasid vaenupooled õigeusu ülestõusmispühade ajaks relvarahu. Kuid hingetõmbepaus saabub ajal, mil jõupingutused Venemaa sissetungi peatamiseks on ummikusse jooksnud ning USA tähelepanu on nüüd keskendunud Lähis-Ida sõjale.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Ukraina rinnetel peaks hakkama kehtima ülestõusmispüha relvarahu

