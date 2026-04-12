Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata

USA asepresident JD Vance lahkus pühapäeval Pakistanist ja teatas, et kõnelustel Iraaniga ei õnnestunud saavutada kokkulepet Lähis-Ida sõja lõpetamise üle.

Vance andis mõista, et annab Iraanile veel aega Ühendriikide pakkumise kaalumiseks. USA teatas teisipäeval, et peatab läbirääkimiste ajaks kaheks nädalaks rünnakud koos Iisraeliga.

"Me lahkume siit väga lihtsa ettepanekuga, mis on meie lõplik ja parim pakkumine. Eks näis, kas iraanlased selle vastu võtavad," ütles Vance ajakirjanikele pärast 21 tundi kestnud kõnelusi Pakistani pealinnas Islamabadis.

Vance'i sõnul on peamine vaidlus tuumarelvade üle. Iraan väidab, et ei arenda tuumapommi.

"Lihtne tõsiasi on see, et me peame nägema selget kinnitust, et nad ei püüa hankida tuumarelva ega vahendeid, mis võimaldaksid neil kiiresti tuumarelvani jõuda," ütles Vance.

"Põhiküsimus on, kas me näeme iraanlaste poolt põhimõttelist tahet mitte arendada tuumarelva – mitte ainult praegu, mitte ainult kahe aasta pärast, vaid pikas perspektiivis? Me ei ole seda veel näinud. Loodame, et näeme," lisas USA asepresident.

Iraani meedia: kõnelused nurjusid USA ebamõistlike nõudmiste tõttu

Iraani riigimeedia teatel nurjusid Pakistani pealinnas Islamabadis peetud kõnelused Lähis-Ida sõja lõpetamise üle USA ebamõistlike nõudmiste tõttu.

Riigimeedia tõi välja, et Iraani delegatsioon pidas 21 tundi pidevalt ja intensiivselt läbirääkimisi, et kaitsta Iraani rahva riiklikke huve.

"Vaatamata Iraani delegatsiooni mitmesugustele algatustele takistasid Ameerika poole ebamõistlikud nõudmised läbirääkimiste edenemist. Seega läbirääkimised lõppesid," teatas ringhääling IRIB Telegramis.