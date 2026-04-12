Ukraina süüdistas Venemaad pühade relvarahu korduvas rikkumises

Kramatorski tabasid õhurünnakud ülestõusmispühade eelõhtul, 11. aprillil.
Kramatorski tabasid õhurünnakud ülestõusmispühade eelõhtul, 11. aprillil. Autor/allikas: Natasha Rudenko/ZUMA Press Wire/Scanpix
Ukraina relvajõud süüdistasid laupäeval Venemaad õigeusu ülestõusmispühade tähistamiseks kehtestatud relvarahu korduvas rikkumises, tuues välja ligi 470 intsidenti alates õhurünnakutest ja droonirünnakutest kuni suurtükituleni.

Vene režiimi juht Vladimir Putin andis neljapäeval käsu relvarahuks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski oli selleks ettepaneku teinud üle nädala aja enne seda.

Mõlemad pooled olid nõustunud sellest kinni pidama. Kremli teatel pidi relvarahu kestma 32 tundi, alates laupäeval kella 16-st kuni pühapäeva lõpuni.

Laupäeva hilisõhtul teatas Ukraina sõjavägi aga sotsiaalmeedias, et registreeriti 469 relvarahu rikkumist, sealhulgas 22 vaenlase pealetungi, 153 suurtükirünnakut, 19 ründedrooni lööki ja 275 FPV-drooni rünnakut.

Kokku teatas Ukraina sõjavägi, et laupäeval korraldas Venemaa 57 õhurünnakut, heites alla 182 juhitavat lennukipommi, kasutas 3928 drooni ja tulistas 2454 korda suurtükkidest asustatud piirkondi ja Ukraina vägede positsioone.

Ukrainaga piirnevas Venemaa Kurski oblastis süüdistas kuberner Aleksandr Hinštein samuti Kiievit relvarahu rikkumises seoses droonirünnakuga Lgovi linna bensiinijaamale, milles sai vigastada kolm inimest.

Oma laupäevaõhtuses pöördumises kutsus Zelenski üles pikemale relvarahule.

"Oleme selle ettepaneku Venemaale teinud ja kui Venemaa valib jälle rahu asemel sõja, siis näitab see taas maailmale ja USA-le, kes mida tegelikult tahab," lausus Zelenski.

Ukraina võimude teatel saatis Venemaa tunde enne relvarahu algust Ukraina pihta teele vähemalt 160 drooni, tappes riigi ida- ja lõunaosas neli inimest ning haavates kümneid teisi.

Võimude teatel põhjustas Ukraina droonide laine samal ajal Venemaa lõunaosas Krasnodari krais tulekahju naftabaasis ja kahjustas kortermaju.

Ka eelmisel aastal pidasid pooled õigeusu ülestõusmispühade ajal kinni relvarahust, kuid mõlemad süüdistasid teineteist sadades rikkumistes.

Ametnike teatel vahetasid sõdivad pooled laupäeval vaatamata pingetele seoses relvarahuga vastastikku 175 sõjavangi. Vahetati ka 14 tsiviilisikut: seitse mõlemalt poolelt.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo