X!

Iraan loodab suurema osa rafineerimisvõimekusest kahe kuuga taastada

Naftatöötlemis- ja jaotusettevõte Iraanis. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Ali Rafiei/MEI/SIPA/Scanpix
Iraan loodab taastada enamiku kahjustatud rafineerimis- ja jaotusrajatistest ühe kuni kahe kuu jooksul, ütles kõrge naftatööstuse ametnik.

Iraani ametivõimud tegelevad energiataristule tehtud rünnakulaine tagajärgede likvideerimisega.

Reutersi teatel ütles naftaministri asetäitja Mohammad Sadeq Azimifar uudistekanalile Student News Network, et remont on alanud ning osa Lavani naftatöötlemistehasest peaks tööd jätkama umbes kümne päeva jooksul, aga teised üksused naasevad kasutusse järk-järgult.

Nii peaks tehased jõudma 70-80 protsendini rünnakueelsest võimekusest ühe kuni kahe kuu jooksul.

Toimetaja: Karin Koppel

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

Iraan loodab suurema osa rafineerimisvõimekusest kahe kuuga taastada

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

ilmateade

loe: sport

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo