Iraan loodab suurema osa rafineerimisvõimekusest kahe kuuga taastada
Iraan loodab taastada enamiku kahjustatud rafineerimis- ja jaotusrajatistest ühe kuni kahe kuu jooksul, ütles kõrge naftatööstuse ametnik.
Iraani ametivõimud tegelevad energiataristule tehtud rünnakulaine tagajärgede likvideerimisega.
Reutersi teatel ütles naftaministri asetäitja Mohammad Sadeq Azimifar uudistekanalile Student News Network, et remont on alanud ning osa Lavani naftatöötlemistehasest peaks tööd jätkama umbes kümne päeva jooksul, aga teised üksused naasevad kasutusse järk-järgult.
Nii peaks tehased jõudma 70-80 protsendini rünnakueelsest võimekusest ühe kuni kahe kuu jooksul.
