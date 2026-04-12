Koolivaheajal põhjustavad taristutööd olulisi häireid rongiliikluses

13.–19. aprillini kestval koolivaheajal toimuvad Tapa–Aegviidu, Balti jaama–Ülemiste, Tartu–Reola ja Tartu–Valga vahel ulatuslikud taristutööd. Rahvusvaheline reisirongiliiklus katkeb 13.–17. aprillini, 18.–19. aprillini on Riia ja Vilniuse reiside lõpp-peatuseks Tartu.

"Koolivaheajal toimuvad AS Eesti Raudtee taristul Tapa–Aegviidu, Balti jaama–Ülemiste, Tartu–Reola ja Tartu–Valga vahel ulatuslikud taristutööd, mis mõjutavad oluliselt kogu Eesti-sisest ja rahvusvahelist reisirongiliiklust," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.

"Suuremates ümberistumise jaamades Tapal, Aegviidus ja Tartus on reisijatele abiks ka Elroni töötajad. Samuti on jaamadesse paigutatud selgitavad infotahvlid," lisas Mäe.

13.–19. aprillini toimuvad ajutised ümberkorraldused muudavad sõiduplaane.

"Palume kõikidel püsireisijatel kindlasti tutvuda muudatustega sõiduplaanis," ütles Mäe.