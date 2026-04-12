X!

Esmaspäeval on sooja kuni 13 kraadi

ilm
Kevad
Kevad
ilm

Esmaspäeval saab kõrgrõhkkond võimu juurde ning nihkub keskmega Soome lääneosa kohale. Kuigi Baltimaad on kindlalt kõrgrõhuala serva all, lisandub idavoolus piirkonda niiskust. Kohati, peamiselt Eesti idaosas sajab vähest vihma, puhub nõrk tuul ning kui öösel langeb õhutemperatuur 0 lähedale siis päeval tõuseb 10 kraadi ümbrusse.

Eeloleval ööl tuleb vahelduva pilvisusega ning Ida-Eestis võib kohati vähest vihma sadada. Paiguti tekib udu. Puhub nõrk idakaare tuul ning õhutemperatuur on -1 kuni 4 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul ning õhutemperatuur tõuseb vahemikku 0 kuni 5 kraadi.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega ning paiguti sajab kergelt hoovihma. TUUL puhub idakaarest kiirusega 2-8 m/s. Sooja on oodata 9 kuni 13, rannikul kohati 5 kraadi.

Järgnevail päevil on pilvisus vähene ja vahelduv. Teisipäeva tuleb sajuta, kolmapäeva õhtul võib Kagu-Eestis paiguti vähest vihma rabistada. Kui öö vastu neljapäeva tuleb kohati vihmane, siis edasi, töönädala lõpuni, püsib ilm olulise sajuta. Sooja on teisipäeval ja kolmapäeval keskmiselt 14, neljapäeval ja reedel 16 kraadi. Soojemaks muutuvad ka ööd - kui kolmapäevani esineb mõnel pool veel miinuskraade, siis neljapäevast alates püsib õhutemperatuur plusspoolel ööpäevaringselt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo