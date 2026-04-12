Orban tunnistas valimiskaotust ja õnnitles Magyarit võidu puhul

Ungari endine peaminister Viktor Orban. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Ungari peaminister Viktor Orbán (Fidesz) õnnitles Tisza partei juhti Peter Magyarit valimisvõidu puhul ning tunnistas kaotust.

Kuigi kõik hääled ei ole veel loetud, tunnistas Ungari peaminister Viktor Orbán pühapäeval kaotust Tisza parteile.

72 protsendi loetud häälte põhjal saadud tulemused näitasid, et Peter Magyari Tisza partei võitis 199-liikmelises parlamendis 138 kohta ehk olulise kahekolmandikulise enamuse Orbáni Fideszi partei ees.

Fidesz võidaks praeguse seisuga 54 kohta ning nende liitlane Mi Hazank seitse kohta.

"Valimistulemused ei ole veel lõplikud, kuid olukord on mõistetav ja selge," ütles Orbán pressikonverentsil. "Valimistulemus on meie jaoks valus, kuid selge."

"Peaminister Viktor Orbán õnnitles meid võidu puhul telefoni teel," kirjutas Magyar oma Facebookis.

"Vastutust ja võimalust valitseda meile ei antud," ütles Orbán.

Peter Magyar ja Viktor Orban Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Michal: ungarlased on langetanud ajaloolise otsuse

Eesti peaminister Kristen Michal kirjutas oma sotsiaalmeedias, et Magyari võit on suur hetk Euroopale.

"Euroopa on vaba ja tugev, kui Ungari on vaba ja tugev. Ungarlased on langetanud ajaloolise otsuse! Nad tahavad oma riigi saatuse üle otsustada ise, kujundada seda meid ühendavas Euroopa Liidus. Moskva sidemeheks olemine ei väljendanud Ungari ega Euroopa huvisid," ütles Michal.

Ta lisas, et Eesti toetab hõimurahva ootuste täitumist ja on valmis ühiseid eesmärke ellu viima.

"Loodan, et saame pärast sujuvat ja demokraatlikku ametisseastumist peagi arutada seda, mis ühendab Eestit, Ungarit ja Euroopat. Soovin õnne valitud peaministrikandidaadile Péter Magyarile!"

Macron: Magyari võit näitab ungarlaste pühendumust EL-i väärtustele

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles pühapäeval, et rääkis Peter Magyariga, et õnnitleda teda Ungari valimiste võidu puhul.

"Ma just rääkisin Peter Magyariga, et õnnitleda teda Ungari võidu puhul!" kirjutas Macron X-is.

"Prantsusmaa tervitab võitu demokraatlikus protsessis osalevate inimeste osas ja võitu, mis näitab Ungari rahva pühendumust Euroopa Liidu väärtustele ja Ungari rollile Euroopas," lisas Macron.

Merz: ootan koostööd ühtse Euroopa nimel

Saksamaa kantsler Friedrich Merz õnnitles Magyarit sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Ungari on otsustanud. Palju õnne valimisvõidu puhul! Ootan koostööd tugeva, turvalise ja ennekõike ühtse Euroopa nimel," kirjutas Merz.

Von der Leyen tervitas Orbáni kaotust valimistel

Euroopa Liidu juht Ursula von der Leyen tervitas pühapäeval Ungari peaministri Viktor Orbáni kaotust parlamendivalimistel.

"Euroopa süda tuksub täna õhtul Ungaris tugevamini," ütles europoliitik sotsiaalmeedias.

Rekordiline valimisaktiivsus

Ungaris on tänavune valimisaktiivsus olnud rekordiline. Esialgsetel andmetel andis oma hääe 77,8 protsenti kodanikest, mis ületab märgatavalt senise 2002. aastast pärineva rekordi - 73,51 protsenti.

Riikliku valimisameti andmetel osales kohaliku aja järgi kella 18.30-ks, vahetult enne jaoskondade sulgemist, hääletamisel peaaegu 78 protsenti hääleõiguslikest kodanikest.

Mitmes piirkonnas ületas osalusprotsent 80 protsendi piiri, sealhulgas pealinnas Budapestis ja seda ümbritsevas Pesti maakonnas, aga ka riigi kahes läänepoolseimas piirkonnas: Győr-Moson-Sopronis ja Veszprémis.

Küsitlused, mis viidi läbi vahetult enne hääletamise algust ning avaldati pühapäeval pärast jaoskondade sulgemist, näitasid Péter Magyari juhitavale Tisza parteile 55–57-protsendilist toetust, millega edestatakse Orbáni Fideszi parteid.

Uuringufirma Median ennustas Tiszale 199-kohalises parlamendis 135 kohta. Teine uuringukeskus prognoosis Tiszale 132 mandaati.

Sarnased viimasel hetkel läbiviidud küsitlused – mis tehakse enne valimisi, kuid avaldatakse alles pärast hääletuse lõppu – on Ungaris ka varem täpseteks osutunud.

"Oleme värskeid küsitlusi näinud ning tuginedes valimisaktiivsuse andmetele ja laekunud infole, oleme optimistlikud," ütles Magyar pressikonverentsil.

Samas sõnas Orbáni kabinetiülem Gergely Gulyás, et Fidesz on pärast demokraatlikult kulgenud hääletust oma enamuse saavutamises kindel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Reuters, CNN, The Guardian, Hungary Today, BNS

viimased uudised

23:19

Serviti teenis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

23:06

Orban tunnistas valimiskaotust ja õnnitles Magyarit võidu puhul Uuendatud

22:47

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

22:22

ETV spordisaade, 12. aprill

22:01

Eesti saalijalgpallikoondis sai Jõhvis teise viigi järjest

21:45

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:34

Pärnumaal avastati Euroopa kõrgeim haavapuu

21:34

Valguskaablita majapidamised otsivad lahendusi internetiühenduse saamiseks

21:33

Asi resultatiivne esitus aitas Braine'i poolfinaali

21:17

Kodumaised müüjad peavad laatadel aina enam võistlema välismaa kaupadega

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:55

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

12:59

Ukraina teatas ligi 2300 lihavõttevaherahu rikkumisest Uuendatud

19:34

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Uuendatud

11.04

Uus parvlaev saab sõitma hakata vaid Virtsu-Kuivastu liinil

23:06

Orban tunnistas valimiskaotust ja õnnitles Magyarit võidu puhul Uuendatud

11.04

Suurbritannia loobub Chagose saarte tagastamisest Uuendatud

11.04

Trumpi sõnul alustab USA Hormuzi väina puhastamist Uuendatud

10:56

ERR Ungaris: parlamendivalimistel on kõik tulemused võimalikud

12:02

Iraan loodab suurema osa rafineerimisvõimekusest kahe kuuga taastada

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

ilmateade

loe: sport

23:19

Serviti teenis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

22:47

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

22:22

ETV spordisaade, 12. aprill

22:01

Eesti saalijalgpallikoondis sai Jõhvis teise viigi järjest

loe: kultuur

13:15

Arvustus. Ühe oru organismid

10:14

Estonia publikupreemia pälvisid Juuli Lill ja Raiko Raalik

10:06

Jaan Rekkor: teatris on tore, sest seal aetakse varjamatult ja mõnuga lihtsalt möla ja plära

09:29

Jazzkaare värske tegevjuht Eva Saar: lapsi ja noori ei tohi kultuurikogemusest ilma jätta

loe: eeter

13:12

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

12:48

Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

11:00

Priit Pihlap: kui Silvi Vrait laulis šansooni, oli ta nagu Edith Piaf

09:41

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rita Raavele

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (12.04.2026 18:00:00)

11.04

Ungari homsetel valimistel võib saada Orbanile saatuslikuks korrptsioon riigis

11.04

Raadioteatri näitlejapreemia pälvis Ugala teatri näitleja Aarne Soro

11.04

Põllumajandus- ja toiduamet soovitab köögiviljade kasvatamisel kasutada EL-i sertifikaadiga seemneid

11.04

Päevakaja (11.04.2026 18:00:00)

10.04

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

10.04

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

10.04

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

10.04

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

10.04

Raadiouudised (10.04.2026 15:00:00)

