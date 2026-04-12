Ungari valimistel andis oma hääle rekordarv inimesi

Peter Magyar ja Viktor Orban Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Ungaris on tänavune valimisaktiivsus olnud rekordiline. Esialgsetel andmetel andis oma hääe 77,8 protsenti kodanikest, mis ületab märgatavalt senise 2002. aastast pärineva rekordi - 73,51protsenti.

Valimistulemuste lugemine Ungaris on alanud. Tegemist on tasavägise heitlusega ametisoleva parempoolse populisti Viktor Orbáni partei Fidesz ning opositsioonijuhi ja endise Orbáni liitlase Péter Magyari juhitava Tisza vahel.

Riikliku valimisameti andmetel osales kohaliku aja järgi kella 18.30-ks, vahetult enne jaoskondade sulgemist, hääletamisel peaaegu 78 protsenti hääleõiguslikest kodanikest.

Mitmes piirkonnas ületas osalusprotsent 80 protsendi piiri, sealhulgas pealinnas Budapestis ja seda ümbritsevas Pesti maakonnas, aga ka riigi kahes läänepoolseimas piirkonnas: Győr-Moson-Sopronis ja Veszprémis.

Kahe uuringu kohaselt võib Ungari opositsioonipartei Tisza pühapäevased valimised võita, valmistades sellega ajaloolise kaotuse staažikale peaministrile Viktor Orbánile – Venemaa liitlasele, keda toetab ka USA president Donald Trump.

Küsitlused, mis viidi läbi vahetult enne hääletamise algust ning avaldati pühapäeval pärast jaoskondade sulgemist, näitavad Péter Magyari juhitavale Tisza parteile 55–57-protsendilist toetust, millega edestatakse Orbáni rahvuslikku Fideszi parteid.

Uuringufirma Median kohaselt võib see anda Tiszale 199-kohalises parlamendis 135 kohta. Teine uuringukeskus prognoosib Tiszale 132 mandaati.

Sarnased viimasel hetkel läbiviidud küsitlused – mis tehakse enne valimisi, kuid avaldatakse alles pärast hääletuse lõppu – on Ungaris ka varem täpseteks osutunud.

"Oleme värskeid küsitlusi näinud ning tuginedes valimisaktiivsuse andmetele ja laekunud infole, oleme optimistlikud," ütles Magyar pressikonverentsil.

Samas sõnas Orbáni kabinetiülem Gergely Gulyás, et Fidesz on pärast demokraatlikult kulgenud hääletust oma enamuse saavutamises kindel.

Toimetaja: Johanna Alvin

