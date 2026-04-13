X!

Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale

Ukraina tuletõrjuja Vene õhurünnakus süttinud hoone kõrval. Autor/allikas: SCANPIX / Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA
Vaatamata Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski pakkumisele pikendada õigeusklik ülestõusmispühade ajaks kehtestatud relvarahu, alustas Venemaa ööl vastu esmaspäeva taas sõjategevust, jättes Tšernigivi oblastis elektrijaama rünnates vooluta tuhanded tarbijad.

Tabamuse saanud ettevõtte Tšernihivoblenergo elektrijaama kahjustuste tõttu on 12 000 klienti elektrita. Elektrijaama töötajad ei saa selle remonti alustada enne, kuid piirkonnas lõppeb õhuhäire, teatas uudistekanal RBK-Ukraina viitega Tšernihivoblenergo ja Ukraina õhujõudude infole.

Ukraina sõjaväe teate on Vene relvajõud lasknud oma ründedroone ka Zaporižžja, Poltaava, Harkivi ja Dnipropetrovski oblasti suunas. Õhuhäire anti ka Sumõ oblastis, mida vaenlane ründab liugpommidega.

President Zelenski pakutud relvarahu ajal vabastati Venemaa käest 175 Ukraina sõdurit ja seitse tsiviilisikut. Nende hulgas oli haavatuid. Enamikku neist oli vangistuses hoitud alates 2022. aastast.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina

viimased uudised

06:44

Erakondade järelevalve komisjonile soovitakse võimu juurde anda

06:37

Otse 10.30: kaitsepolitsei tutvustab aastaraamatut

05:56

Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale

00:16

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

12.04

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Serviti teenis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

12.04

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

12.04

ETV spordisaade, 12. aprill

12.04

Eesti saalijalgpallikoondis suutis viimasel minutil viigi välja võidelda

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:16

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

12.04

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

12.04

Sõja 1509. päev: Ukraina teatas ligi 2300 lihavõttevaherahu rikkumisest Uuendatud

12.04

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Uuendatud

11.04

Uus parvlaev saab sõitma hakata vaid Virtsu-Kuivastu liinil

11.04

Suurbritannia loobub Chagose saarte tagastamisest

12.04

ERR Ungaris: parlamendivalimistel on kõik tulemused võimalikud

11.04

Trumpi sõnul alustab USA Hormuzi väina puhastamist

12.04

Iraan loodab suurema osa rafineerimisvõimekusest kahe kuuga taastada

12.04

Meri uhtus Lääne-Virumaal randa drooni tiivatüki

12.04

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Serviti teenis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

12.04

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

loe: kultuur

12.04

Arvustus. Ühe oru organismid

12.04

Estonia publikupreemia pälvisid Juuli Lill ja Raiko Raalik

12.04

Jaan Rekkor: teatris on tore, sest seal aetakse varjamatult ja mõnuga lihtsalt möla ja plära

12.04

Jazzkaare värske tegevjuht Eva Saar: lapsi ja noori ei tohi kultuurikogemusest ilma jätta

loe: eeter

12.04

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

12.04

Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

12.04

Priit Pihlap: kui Silvi Vrait laulis šansooni, oli ta nagu Edith Piaf

12.04

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rita Raavele

Raadiouudised

12.04

Päevakaja (12.04.2026 18:00:00)

11.04

Raadioteatri näitlejapreemia pälvis Ugala teatri näitleja Aarne Soro

11.04

Ungari homsetel valimistel võib saada Orbanile saatuslikuks korrptsioon riigis

11.04

Põllumajandus- ja toiduamet soovitab köögiviljade kasvatamisel kasutada EL-i sertifikaadiga seemneid

11.04

Päevakaja (11.04.2026 18:00:00)

10.04

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

10.04

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

10.04

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

10.04

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

10.04

Raadiouudised (10.04.2026 15:00:00)

