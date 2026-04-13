Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale

Tabamuse saanud ettevõtte Tšernihivoblenergo elektrijaama kahjustuste tõttu on 12 000 klienti elektrita. Elektrijaama töötajad ei saa selle remonti alustada enne, kuid piirkonnas lõppeb õhuhäire, teatas uudistekanal RBK-Ukraina viitega Tšernihivoblenergo ja Ukraina õhujõudude infole.

Ukraina sõjaväe teate on Vene relvajõud lasknud oma ründedroone ka Zaporižžja, Poltaava, Harkivi ja Dnipropetrovski oblasti suunas. Õhuhäire anti ka Sumõ oblastis, mida vaenlane ründab liugpommidega.

President Zelenski pakutud relvarahu ajal vabastati Venemaa käest 175 Ukraina sõdurit ja seitse tsiviilisikut. Nende hulgas oli haavatuid. Enamikku neist oli vangistuses hoitud alates 2022. aastast.