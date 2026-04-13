Konist: Eesti Energia ja VKG leping kindlustas põlevkivikaevandamise aastakümneteks

Eesti Energia otsus loovutada Uus-Kiviõli kaeveväli täies mahus Viru Keemia Grupile (VKG) näitab Tallinna tehnikaülikooli professori Alar Konisti hinnangul, et põlevkivikaevandus kestab Eestis veel aastakümneid ning senised ambitsioonikad kliimaeesmärgid on sattunud küsimärgi alla.

Uus-Kiviõlis põlevkivi kaevandamise luba endale soovinud ja selle pärast VKG-ga kohtuski käinud Eesti Energia otsustas lõpuks kogu kaevevälja VKG-le loovutada.

Tallinna tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi direktori Alar Konisti sõnul on VKG ja Eesti Energia vaheline kokkulepe märgiline. Kui seni on räägitud põlevkivi kasutamise lõpetamisest aastaks 2035 või äärmisel juhul 2040, siis värske tehing, mis kindlustab VKG-le toorme järgmiseks 30 aastaks, räägib teist keelt.

"Mina teen siit ühese järelduse: põlevkivi kasutamine jätkub veel pikka aega. On loogiline, et kliimaseadus jääb vist ikkagi ajalukku ja sellega rohkem edasi ei tegeleta," märkis Konist. Tema sõnul on globaalsed arengud ja geopoliitiline olukord, sealhulgas pinged Hormuzi väinas, muutunud äratuskellaks ka Eestile.

Konist rõhutas, et Eesti peab leidma viisi, kuidas kasutada ressurssi, leides tasakaalu keskkonnahoiu ja energiajulgeoleku vahel.

Kui VKG-l oleks ressurss otsa saanud, olnuks valitsusel lihtsam survestada ka Eesti Energiat õlitootmisest loobuma. Konisti hinnangul jättis praegune valitsus selle võimaluse teadlikult kasutamata.

"Pigem on näha, et riigifirmal oli kiiremas korras raha vaja ja see tehing oli üks võimalus seda saada," nentis professor. Ta lisas, et kuigi riigil olnuks ka teisi viise ettevõtte finantseerimiseks, valiti seekord ressursside ümberjagamine.

Konist hoiatas, et põlevkivist kergekäeline loobumine võib viia olukorrani, kus Eesti peab hakkama elektrit tootma maagaasist. See aga tähendaks tarbijale oluliselt kõrgemat hinda ja suuremat sõltuvust ebakindlatest tarnetest.

"Maailmas on näha, et gaasikasutus jätkub veel pikka aega, kuid Eesti jaoks oleks see väga kallis lahendus. Põlevkivi on kindlasti soodsam kui maagaas," selgitas ta. Professor meenutas, et just põlevkivienergeetika on päästnud Eesti varasematest kriisidest, olgu selleks koroonapandeemia aegne energiahindade hüpe või varasemad õlikriisid.

Kuigi opositsioonipoliitikud, sealhulgas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, on heitnud valitsusele ette otsuse tegemist kabinetivaikuses, näeb Konist probleemi laiemalt. Tema sõnul puudub Eestis aus ja avatud debatt selle üle, kas kodanikud üldse toetavad põlevkivist loobumist.

"Mingi hetk oli väga selge tendents, kus öeldi, et põlevkivi enam kasutada ei tohi. See on riiklik küsimus, kus peaks küsima kodanike arvamust. Täna tegelikult sellist debatti olnud ei ole ja see ei ole hea poliitika," lõpetas Konist.