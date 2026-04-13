Venemaa tõi Iraani tuumajaamast peaaegu kõik töötajad ära

Venemaa aatomienergiaagentuuri juht Aleksei Lihhatšov teatas, et Moskva tõi peaaegu kõik oma töötajad Iraani ainsast tuumaelektrijaamast ära.

"Alustasime Bushehri jaamas viimast rotatsiooni," ütles Lihhatšov, lisades, et 108 inimest evakueeriti. Lihhatšov rääkis, et jaama on jäänud vaid tippjuhid ja seadmete ohutuse eest vastutavad inimesed, vahendas The Telegraph.

Bushehri rajatis on Iraani ainus tegutsev tuumaelektrijaam ja see valmis Venemaa abiga. Tuumaelektrijaama ümbrust on praeguse konflikti ajal mitu korda rünnatud.

Esmaspäeval alustab aga USA Hormuzi väina blokeerimist ning sellele plaanile avaldas toetust ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

"Meie toetame loomulikult seda kindlat seisukohta ja teeme pidevalt koostööd USA-ga," teatas Netanyahu.