Narva keskerakondlased tegid prokuratuuri Stalnuhhini peale kaebuse

Narva linnavolikogu 30. novembri istung. Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Narva linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Aleksei Jevgrafov saatis 8. aprillil prokuratuurile kaebuse volikogu esimehe Mihhail Stalnuhhini ja aseesimehe Jana Kondrašova peale, kahtlustades neid omastamises. Stalnuhhin omakorda tegi avalduse kaitsepolitseiametile.

Jevgrafov kaebuse detaile ei avalikusta, nentides aga ajakirjandusele saadetud teates, et etteheiteid Stalnuhhini suhtes on Keskerakonnal veel rohkem.

Narva endise linnapea Jaan Tootsi sõnul tegi Stalnuhhin seepeale 13. aprillil vastukäiguna kaebuse kaitsepolitseiametile. Ka selle kaebuse sisu Keskerakond ei ava, kinnitades vaid, et selle sisu on läbinisti vale. "Saadame omapoolsed selgitused otse kaitsepolitseiametile," täpsustas Toots.

Toots lisas, et Stalnuhhin on juba mõnda aega tegelenud poliitilise kauplemisega endale töötasu kinnitamise nimel.

Stalnuhhin valiti Narva linnavolikogu esimeheks ja Kondrašova volikogu aseesimeheks eelmise aasta 2. detsembril, kuid volikogu ei ole neile tasu määramist toetanud.

Narva fraktsiooni Respekt kuulunud Ivan Egorov teatas märtsis ERR-i venekeelses saates "Otse uudistemajast", et liitub valmisliiduga Plaan B – Narva Linna Pulss, mis ühtlasi tähendas, et Narva senise võimuliidu kukutamiseks oli tekkinud vajalik häälteenamus.

Stalnuhhin tühistas aga seejärel volikogu korralise istungi toimumise, kus opositsioon plaanis avaldada umbusaldust Stalnuhhinile endale ja linnapea Katri Raigile, ning määras uueks volikogu istungi ajaks 23. aprilli.

ERR lisab prokuratuuri ja Stalnuhhini kommentaari esimesel võimalusel.

