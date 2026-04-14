The Telegraphi müük sai Briti võimudelt rohelise tule

The Telegraphi müük sai Suurbritannia võimudelt rohelise tule ning Saksamaa meediakontsern Axel Springer ostab 575 miljoni naela eest ühe Briti vanima ja mõjukaima ajalehe.

Kultuuriminister Lisa Nandy teatas alamkojale, et andis Abu Dhabi toetatud investorile RedBird IMI loa müüa ajalehe aktsiad Axel Springerile.

Axel Springeri tegevjuht Mathias Döpfner tervitas otsust ja lubas säilitada The Telegraphi Briti identiteedi.

"Meil on hea meel, et saime Ühendkuningriigi valitsuselt selle heakskiidu. The Telegraph liitub ülemaailmse võrgustikuga, mis on pühendunud sõltumatule ajakirjandusele, säilitades samal ajal oma eristuva toimetusliku hääle ja Briti identiteedi," ütles Döpfner.

Kultuuriminister Lisa Nandy otsusega ei oota tehingut ka regulatiivne uurimine, mis oleks tehingu lõpuleviimist mitme kuu võrra edasi lükanud.

Axel Springer tegutseb 40 riigis, kontserni kuuluvad ka Saksa suurim leht Bild, ajaleht Welt ja veebiväljaanne Politico. Selle ingliskeelsetel väljaannetel on aga Suurbritannias väike turuosa ning seetõttu ei tekita tehing konkurentsiga seotud küsimusi.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et toimetus tervitas viimast võimude otsust, kuna sellega lõppes ebakindluse periood, mis algas 2023. aastal. Toona pidi Barclay perekond lehe maha müüma ja lehe kontroll läks pankade kätte. Järgnes ebakindluse ajastu ning Briti valitsus muretses, et mõjukas leht võib sattuda välisriigi kontrolli alla. Viimase tehinguga on aga ajalehe omanik kindlalt paigas ja leht peaks suutma säilitada toimetusliku sõltumatuse.

1855. aastal asutatud The Telegraph toetas Brexitit ning on säilitanud oma arvamuslugudes euroskeptilise joone. Axel Springeri juht Mathias Döpfner on Euroopa-meelne, kuid ta on järjepidevalt kritiseerinud EL-i institutsioone.