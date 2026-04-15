Venemaa tappis õhurünnakus Tšerkassõle lapse, 14 sai vigastada

Ukraina tuletõrjuja kustutamas Zporižžjat tabanud Vene õhurünnakus süttinud maja.
Ukraina tuletõrjuja kustutamas Zporižžjat tabanud Vene õhurünnakus süttinud maja. Autor/allikas: SCANPIX / Dmytro Smolienko/UKRINFOR/SIPA
Vene armee õhurünnakus Tšerkassõ oblastile sai teisipäeva õhtul surma kaheksa-aastane poiss ning veel 14 inimest sai vigastada. Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Venemaa Belgorodi oblastis.

Oluline Vene-Ukraina sõjas kolmapäeval, 15. aprillil kell 7.00:

Vene armee õhurünnakus Tšerkassõ oblastile sai teisipäeva õhtul surma kaheksa-aastane poiss ning veel 14 inimest sai vigastada.

"Õhtul ründas Venemaa Föderatsioon oblastit droonidega. Meie kaitsjad tegid kahjutuks üheksa sihtmärki. Kahjuks on aga rünnakul oblastikeskusele traagilised tagajärjed. 8-aastane poiss suri saadud vigastustesse," kirjutas Tšerkassõ oblasti juht Igor Taburets sotsiaalmeedias.

Tema sõnul viidi haiglasse üheksa inimest, sealhulgas laps ja veel viis vigastatut said sündmuskohal vajalikku arstiabi.

Droonirünnakus sai kahjustada vähemalt neli korrusmaja.

Teisipäeval Dnipro linna tabanud toimunud Venemaa õhurünnakus hukkus viis ja sai vigastada 27 inimest.

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Belgorodi oblastis

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu kolmapäeva õhurünnaku Venemaa Belgorodi oblastis asuvale naftabaasile, mis süttis tabamusest põlema.

Naftabaas Belgorodi oblastis Valuikis sai tabamuse, teatasid sõjasündmusi kajastavad ühismeediakanalid kolmapäeva varahommikul

Nende postitatud videotest on näha mahutipargist leeke tõusmas.

Ukraina ründab igapäevaselt Venemaa naftataristut, püüdes vähendada agressori võimekust oma sõda jätkata.

Venemaal varises kokku hävitajate valmistamisega seotud tsehhi katus

Venemaal Amuuri-äärses Komsomolskis varises ööl vastu laupäeva toimunud tulekahju tagajärjel kokku katus ühes tsehhidest Gagarini nimelises lennukitehases (KnAAZ), kus toodetakse hävitajaid Su-35 ja Su-57, vahendas portaal Unian kolmapäeval avatud luureandmeid (OSINT) analüüsivat ühismeediakanalit Exilenova+.

Analüütikud märgivad, et avaldatud piltidel on näha ühe tehase tootmishoone kahjustusi.

Andmete kohaselt toimus varisemine tootmishoonete piirkonnas, kus valmistatakse lennukite võtmekomponente. Täpsemalt on tegemist tsehhiga nr 46, mis on tootmisprotsessi oluline lüli ja spetsialiseerub polümeersetest komposiitmaterjalidest detailide valmistamisele hävituslennukitele Su-57.

Selles toodeti umbes 300 erinevat detaili, millest ligikaudu 100 olid suuremõõtmelised. 

Analüütikud rääkisid, et tsehh nr 46 on kriitiline lüli nii Su-57 kui ka Su-35S seeriatootmises. Siiski mõjutab kahjustus just Su-57 tootmist märkimisväärselt tugevamalt, kuna komposiitdetailide arv Su-57 konstruktsioonis on mitu korda suurem kui lennukite Su-30MK2 ja Su-35S puhul.

Venemaa allikate andmetel on Su-57 jaoks vajaliku komposiitdetailide komplekti valmistamise tööde maht selles tsehhis Su-35S-iga võrreldes kasvanud kaheksa korda.

Analüütikud oletavad, et tsehhi kahjustamine või hävitamine peatab otseselt või aeglustab oluliselt Su-57 lennuki kerede valmistamist.

USA pikendas Vene naftahiiu Lukoili sanktsioonivabastust

USA ametnikud teatasid teisipäeval Venemaa naftahiiu Lukoil väljaspool Venemaad asuvate tanklate sanktsioonivabastuse pikendamisest, eesmärgiga leevendada toornafta hinna järsku tõusu, mille tingis USA ja Iisraeli alustatud sõda Iraaniga, mis sulges vastuseks naftatankerite liikluse Hormuzi väinas.

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli ameti (OFAC) otsus tähendab, et Lukoili kaubamärgiga tanklad riikides nagu USA saavad kliente edasi teenindada kuni 29. oktoobrini.

Meede lubab bensiinijaamadel teha tehinguid tavapärase äritegevuse raames, näiteks hankida mootorikütust, tasuda kindlustusmakseid ja maksta töötajatele palka, teatas OFAC.

Naftahinnad on sööstnud üles pärast USA ja Iisraeli vägede rünnakut Iraanile 28. veebruaril, mis päästis valla Lähis-Ida sõja, kus Iraan on omakorda korraldanud kättemaksurünnakuid mitmele piirkonna riigile ja ähvardanud Hormuszi väina läbivaod laevu.

Litsentsi pikendamisega püütakse leevendada Lukoili OFAC-i sanktsiooninimekirja lisamise mõju jaetarbijatele, teatas amet.

2025. aasta detsembris Lukoilile antud OFAC-i vabastuslitsents pidi aeguma 29. aprillil.

Venemaa on olnud ulatuslike USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide all alates sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

USA bensiinihinnad on tõusnud üle nelja dollari galloni kohta (0,895 euro liitri kohta), mis on kõrgeim tase alates 2022. aastast.

9. märtsil teatas USA president Donald Trump pärast kõnelusi Venemaa liidri Vladimir Putiniga plaanist loobuda mõnedest naftasanktsioonidest, kirjeldades seda sammu kui püüdlust hindu alandada.

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:59

Venemaa tappis õhurünnakus Tšerkassõle lapse, 14 sai vigastada Uuendatud

06:50

Otse kell 8.30: riigikogu saab ülevaate tehisintellekti lahendustest avalikus sektoris

06:42

USA väitel on ta katkestanud Iraani mereühendused

06:42

Otse kell 8.45: erikomisjon arutab põlevkivi kaevevälja müüki

06:13

Norstat: Isamaa kaotas veelgi toetust, kuid jätkab liidrina

05:46

Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Sutt ja Keldo

05:22

Riik plaanib aastaks 2035 keskhariduse enda kätte võtta

05:19

Kaljurand: president peab olema sõnumites selge ja välisminister käituma esidiplomaadina

04:54

Valitsuse plaan: nutitelefoni ostmisel läheks kuus eurot autoritele

00:02

Atletico tegi tulises korduskohtumises piisavalt, PSG alistas Liverpooli

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.04

Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades Uuendatud

14.04

Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo Uuendatud

14.04

Moskva süüdistas Balti riike ja Soomet kaasosaluses Vene naftasadamaid tabanud rünnakutes

13.04

Prantsuse saatkond palub üle vaadata Patarei vanglasse tuleva muuseumi nime

14.04

Riigikogu ei võtnud Mölderilt saadikupuutumatust Uuendatud

14.04

Ministeerium kaalub detailsete aerofotode vaatamiseks isikutuvastust

13.04

Harno avalikustas tänavused eesti keele riigieksami teemad

14.04

Tallinna Nõmme linnaosa piiras pärast elanike kaebusi rendiautode parkimist Uuendatud

14.04

Magyar lubas Ungaris demokraatlikku muutust

14.04

Tallinn vallandas mitme rikkumise tõttu huvikooli direktori Uuendatud

ilmateade

loe: sport

00:02

Atletico tegi tulises korduskohtumises piisavalt, PSG alistas Liverpooli

14.04

Serviti esindaja: võitleme alati finaalturniiri korraldusõiguse eest

14.04

Ümmarguse tähiseni jõudnud Rosen: tahtejõuga võtsime kolm punkti ära

14.04

Galerii: Eesti saalijalgpallikoondis kindlustas vägeva võiduga edasipääsu Uuendatud

loe: kultuur

14.04

The Exploitedi edasilükatud Tallinna kontsert toimub juulis

14.04

Vanemuise "La traviatas" kohtuvad ooper ja muusikal

14.04

Marianna Liik: kõik kõlad, mis ma loon, on väga selgelt läbi tunnetatud

14.04

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

loe: eeter

14.04

Marianna Liik: kõik kõlad, mis ma loon, on väga selgelt läbi tunnetatud

14.04

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

14.04

Carmen Mikiver: sisimas oleme kõik üksi

14.04

Kolme-aastane põllumees Arti: kõige ägedam töö on kündmine

Raadiouudised

14.04

Narva poliitikud kaebasid üksteise peale prokuratuuri ja kaposse

14.04

E-Piima ühistu toetas saneerimise plaani

14.04

Tartu HLÜ juhatus ei pea üldkoosoleku katset õiguspäraseks

14.04

Võrumaal jätkub tankitõrjekraavide rajamine

14.04

Päevakaja (14.04.2026 18:00:00)

14.04

Tartu reoveepuhasti metaantanki remont võib haisu linna levitada

14.04

Raadiouudised (14.04.2026 15:00:00)

14.04

Narvast saab Eesti kalleima keskküttega linn

14.04

Erakondadel pole EL-i välispoliitika ühehäälsuse küsimuses üksmeelt

14.04

Ilm läheb kolmapäeval veelgi soojemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
