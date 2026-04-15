Oluline Vene-Ukraina sõjas kolmapäeval, 15. aprillil kell 7.00:

- Venemaa tappis õhurünnakus Tšerkassõle lapse, 14 sai vigastada;

- Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Belgorodi oblastis;

- Venemaal varises kokku hävitajate valmistamisega seotud tsehhi katus;

- USA pikendas Vene naftahiiu Lukoili sanktsioonivabastust;

Venemaa tappis õhurünnakus Tšerkassõle lapse, 14 sai vigastada

Vene armee õhurünnakus Tšerkassõ oblastile sai teisipäeva õhtul surma kaheksa-aastane poiss ning veel 14 inimest sai vigastada.

"Õhtul ründas Venemaa Föderatsioon oblastit droonidega. Meie kaitsjad tegid kahjutuks üheksa sihtmärki. Kahjuks on aga rünnakul oblastikeskusele traagilised tagajärjed. 8-aastane poiss suri saadud vigastustesse," kirjutas Tšerkassõ oblasti juht Igor Taburets sotsiaalmeedias.

Tema sõnul viidi haiglasse üheksa inimest, sealhulgas laps ja veel viis vigastatut said sündmuskohal vajalikku arstiabi.

Droonirünnakus sai kahjustada vähemalt neli korrusmaja.

Teisipäeval Dnipro linna tabanud toimunud Venemaa õhurünnakus hukkus viis ja sai vigastada 27 inimest.

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Belgorodi oblastis

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu kolmapäeva õhurünnaku Venemaa Belgorodi oblastis asuvale naftabaasile, mis süttis tabamusest põlema.

Naftabaas Belgorodi oblastis Valuikis sai tabamuse, teatasid sõjasündmusi kajastavad ühismeediakanalid kolmapäeva varahommikul

Nende postitatud videotest on näha mahutipargist leeke tõusmas.

Segnalazioni di un attacco a un deposito di petrolio a Valuyki, nella regione di Belgorod. pic.twitter.com/yzthO07soQ — Andrea Opachi (@OpachiAndrea) April 14, 2026

Ukraina ründab igapäevaselt Venemaa naftataristut, püüdes vähendada agressori võimekust oma sõda jätkata.

Venemaal varises kokku hävitajate valmistamisega seotud tsehhi katus

Venemaal Amuuri-äärses Komsomolskis varises ööl vastu laupäeva toimunud tulekahju tagajärjel kokku katus ühes tsehhidest Gagarini nimelises lennukitehases (KnAAZ), kus toodetakse hävitajaid Su-35 ja Su-57, vahendas portaal Unian kolmapäeval avatud luureandmeid (OSINT) analüüsivat ühismeediakanalit Exilenova+.

In Komsomolsk-on-Amur (Khabarovsk Krai), a workshop at the Gagarin Aviation Plant (KnAAZ, "Sukhoi") is on fire.



Preliminarily, one of the workshops, which specializes in auxiliary units, without which mass production could be halted, is on fire.



Let's hope the fire won't get… pic.twitter.com/7cuSz83qxF — Exilenova+ (@Exilenova_plus) April 11, 2026

Analüütikud märgivad, et avaldatud piltidel on näha ühe tehase tootmishoone kahjustusi.

Andmete kohaselt toimus varisemine tootmishoonete piirkonnas, kus valmistatakse lennukite võtmekomponente. Täpsemalt on tegemist tsehhiga nr 46, mis on tootmisprotsessi oluline lüli ja spetsialiseerub polümeersetest komposiitmaterjalidest detailide valmistamisele hävituslennukitele Su-57.

Selles toodeti umbes 300 erinevat detaili, millest ligikaudu 100 olid suuremõõtmelised.

Analüütikud rääkisid, et tsehh nr 46 on kriitiline lüli nii Su-57 kui ka Su-35S seeriatootmises. Siiski mõjutab kahjustus just Su-57 tootmist märkimisväärselt tugevamalt, kuna komposiitdetailide arv Su-57 konstruktsioonis on mitu korda suurem kui lennukite Su-30MK2 ja Su-35S puhul.

Venemaa allikate andmetel on Su-57 jaoks vajaliku komposiitdetailide komplekti valmistamise tööde maht selles tsehhis Su-35S-iga võrreldes kasvanud kaheksa korda.

Analüütikud oletavad, et tsehhi kahjustamine või hävitamine peatab otseselt või aeglustab oluliselt Su-57 lennuki kerede valmistamist.

USA pikendas Vene naftahiiu Lukoili sanktsioonivabastust

USA ametnikud teatasid teisipäeval Venemaa naftahiiu Lukoil väljaspool Venemaad asuvate tanklate sanktsioonivabastuse pikendamisest, eesmärgiga leevendada toornafta hinna järsku tõusu, mille tingis USA ja Iisraeli alustatud sõda Iraaniga, mis sulges vastuseks naftatankerite liikluse Hormuzi väinas.

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli ameti (OFAC) otsus tähendab, et Lukoili kaubamärgiga tanklad riikides nagu USA saavad kliente edasi teenindada kuni 29. oktoobrini.

Meede lubab bensiinijaamadel teha tehinguid tavapärase äritegevuse raames, näiteks hankida mootorikütust, tasuda kindlustusmakseid ja maksta töötajatele palka, teatas OFAC.

Naftahinnad on sööstnud üles pärast USA ja Iisraeli vägede rünnakut Iraanile 28. veebruaril, mis päästis valla Lähis-Ida sõja, kus Iraan on omakorda korraldanud kättemaksurünnakuid mitmele piirkonna riigile ja ähvardanud Hormuszi väina läbivaod laevu.

Litsentsi pikendamisega püütakse leevendada Lukoili OFAC-i sanktsiooninimekirja lisamise mõju jaetarbijatele, teatas amet.

2025. aasta detsembris Lukoilile antud OFAC-i vabastuslitsents pidi aeguma 29. aprillil.

Venemaa on olnud ulatuslike USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide all alates sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

USA bensiinihinnad on tõusnud üle nelja dollari galloni kohta (0,895 euro liitri kohta), mis on kõrgeim tase alates 2022. aastast.

9. märtsil teatas USA president Donald Trump pärast kõnelusi Venemaa liidri Vladimir Putiniga plaanist loobuda mõnedest naftasanktsioonidest, kirjeldades seda sammu kui püüdlust hindu alandada.