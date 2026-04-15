X!

Reformierakonna endine peasekretär Kert Valdaru lahkus erakonnast

Eesti
Kert Valdaru
Kert Valdaru Autor/allikas: Erakogu
Eesti

Endine Reformierakonna peasekretär Kert Valdaru teatas sotsiaalmeedias, et lahkus peale 12 aastat erakonnast.

Täna Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse direktorina töötav Valdaru kirjutas sotsiaalmeedias, et pole enam erakonna liige.

"Kui pole de facto erakondliku poliitikaga pikalt tegelenud, siis olgu see nüüd nii ka de jure. Siinkohal soovin öelda: pärast kahteteist aastat Reformierakonnas – aitäh, ja siit liigun edasi ilma erakonda kuulumata," kirjutas Valdaru.

"Pean jätkuvalt oluliseks, et Eestis oleks rohkem hoolivust. Et erivajadusega inimesed tunneksid end võrdsete ja kaitstuna. Et toetusvajadusega noored saaksid parima võimaliku hariduse ja kindlama tee iseseisvama elu poole. Et ränne Eestisse oleks alalhoidlik. Et Eestis kujuneks süsteemne rahvastikupoliitika, mis aitaks peatada meie kahanemise ja hoida meie elujõulisust," lisas ta.

Valdaru oli 2018. aastal erakonna peasekretär, kuid otsustas peale poolt aastat ametist tagasi astuda.

Alates 2017. aasta aprillist oli Valdaru Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse juht ning peale peasekretäri ametikohalt lahkumist naasis ta samale ametipostile.

Kert Valdaru on varem töötanud riigiametnikuna ja peamiselt tegelenud rändepoliitikaga.

Äriregistri kohaselt oli Valdaru Reformierakonna liige alates 2014. aasta veebruarist.

Toimetaja: Märten Hallismaa

