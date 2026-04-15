Briti politsei uurib Londonis asuva sünagoogi süütamiskatset

Politsei otsib kahte kahtlusalust, kes viskasid hoone pihta kaks bensiiniga täidetud pudelit. Kahju ega vigastusi ei tekkinud, vahendas BBC.

"See šokeeriv katse kohalikku sünagoogi kahjustada järgneb murettekitavatele rünnakutele Finchley ja Golders Greeni juudi kogukonna vastu," ütles piirkonna leiboristist parlamendiliige Sarah Sackman.

"Briti juutidel peab olema vabadus oma elu elada ilma hirmuta. Olgu see siis laste lasteaeda viimine või sünagoogis käimine. Me ei taha elada üha kõrgemate müüride taga," lisas Sackman.

Möödunud kuul pandi Londonis põlema juudi organisatsiooni hallatavad kiirabiautod. Rünnaku käigus hävis neli sõidukit, kuid keegi vigastada ei saanud.