Neljapäeval sajab mitmel pool vihma
Pöörisega seotud vihmapilved jõuavad ööl vastu neljapäeva Ida-Eestisse, päeval levivad sajupilved edasi aeglaselt läände. Pöörise serva mööda saabub meile soojemat õhku ja miinuskraadide tõenäosus öösel väheneb. Päevamaksimumid jäävad pilvisema ilma tõttu kolmapäevaga võrreldes madalamale.
Öö vastu neljapäeva algab Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Pärast keskööd Ida-Eestis pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab vihma. Puhub põhjakaare tuul 1 kuni 7, saartel ja rannikul ka idatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi.
Hommik on pilves selgimistega. Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub võrdlemisi nõrk põhjakaare tuul. Sooja on 2 kuni 7 kraadi.
Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Puhub põhjakaare tuul 1 kuni 7, saartel ja rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 14, rannikul kohati kuni 5 kraadi.
Reede öö tuleb vihmane, päeval sadu harveneb. Öösel on sooja 1 kuni 6, päeval 11 kuni 17, tuulepealsel rannikul kuni viis kraadi.
Laupäev tuleb suure tõenäosusega sajuta. Öine õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, päeval on sooja 9 kuni 16, tuulepealsel rannikul kuni 5 kraadi.
Pühapäeval võib mandril veidi vihma sadada, esmaspäev on kuiv. Õhumass külmeneb veidi, öisel ajal on miinuskraade, päevamaksimumid tõusevad 10 kraadi ümbrusesse.
