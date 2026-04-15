Neljapäeval sajab mitmel pool vihma

Öö vastu neljapäeva algab Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Pärast keskööd Ida-Eestis pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab vihma. Puhub põhjakaare tuul 1 kuni 7, saartel ja rannikul ka idatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub võrdlemisi nõrk põhjakaare tuul. Sooja on 2 kuni 7 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Puhub põhjakaare tuul 1 kuni 7, saartel ja rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 14, rannikul kohati kuni 5 kraadi.

Reede öö tuleb vihmane, päeval sadu harveneb. Öösel on sooja 1 kuni 6, päeval 11 kuni 17, tuulepealsel rannikul kuni viis kraadi.

Laupäev tuleb suure tõenäosusega sajuta. Öine õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, päeval on sooja 9 kuni 16, tuulepealsel rannikul kuni 5 kraadi.

Pühapäeval võib mandril veidi vihma sadada, esmaspäev on kuiv. Õhumass külmeneb veidi, öisel ajal on miinuskraade, päevamaksimumid tõusevad 10 kraadi ümbrusesse.