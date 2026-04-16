Venemaa korraldas öösel ohvriterohke õhurünnaku Kiievile ja Dniprole

Venemaa relvajõud korraldasid ööl vastu neljapäeva massiivse raketirünnaku Ukrainale, tabades Kiievi ja Dnipro elamurajoone, mis tõi kaasa mitme inimese hukkumise ja kümnete viga saamise.

Kiievi võimude teatel oli kella viiese seisuga öistes rünnakutes hukkunud vähemalt kaks inimest, sealhulgas laps, ja 18 on vigastada saanud. Kiievi linnapea Vitali Klitško teatas, et hukkus 12-aastane poiss ja 35-aastane naine.

Kaheksateist Kiievi elanikku on saanud vigastada. Üksteist ohvrit on haiglaravil, ülejäänud said kohapealset arstiabi.

Vigastatute seas on väidetavalt laps ja neli kiirabitöötajat. Rünnakud tekitasid Kiievis kahju mitmele linnaosale, ütles Klitško.

Kiievi Podilski rajoonis sai otsetabamuse mitteeluhoone, samas kui teisi kohti tabasid droonirusud. Nende hulgas olid elamu, kus puhkes tulekahju, kolmekorruseline hotell ja kortermaja kuues korrus. Obolonski rajoonis sai kahjustada büroohoone ja lähedal pargitud autod. Desnjanski rajoonis puhkes kahekorruselises elamus raketitükkide tabamuse tagajärjel tulekahju.

Raketihoiatused kuulutati välja ka muudes piirkondades üle kogu riigi.

Ukraina suuruselt neljandas linnas Dnipros puhkesid elamurajoonides tulekahjud, kui linna tabas sel nädalal teist korda Venemaa raketirünnak. Dnipropetrovski oblasti kuberneri Oleksandr Hanža teatel hukkus rünnakutes vähemalt üks tsiviilisik ja kümme inimest sai vigastada. Seitse ohvrit viidi haiglasse. Rünnakutes kahjustati kortereid, õppeasutust, garaaže ja sõidukeid.

Plahvatustest teatati ka Odessas vahetult pärast raketihäiret. Kolmapäeval oli droonirünnakus sadamalinnale hukkunud üks mees ja vigastada sai kuus inimest.

Praegune massiivne Vene õhurünnak Ukraina vastu toimus vahetult pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenski oli tunnistanud, et riigil on kriitiliselt nappus õhutõrjerakettidest, eriti USA-s toodetud Patriotidest. "Olukord on nii kriitiline, et enam hullem ei saaks olla," ütles ta 14. aprillil.

Venemaa sihib regulaarselt Ukraina linnu ja tsiviilinfrastruktuuri ulatuslikes õhurünnakutes. Ukrainlaste igapäevaelu on Venemaa eskaleeruva taktikaga kohanemisel, mis hõlmab kamikaze-droonide ja rakettide parvi, tõsiselt häiritud. Ka tsiviilohvrite arv on viimase aasta jooksul dramaatiliselt suurenenud, märkis väljaanne The Kyiv Independent.

Ukraina tulistas kolmapäeval alla 20 Vene raketti ja 349 drooni

Venemaa väed ründasid kolmapäeval Ukrainat 21 raketi ja 361 ründedrooniga ning õhtuks oli neist enamik alla tulistatud, teatas Ukraina õhuvägi.

Alla tulistati kokku 20 raketti ja 349 drooni. Kokku tuvastasid ja jälgisid Ukraina radariüksused sellel perioodil 382 õhusihtmärki.

Õhurünnaku tõrjusid Ukraina kaitseväe lennuvägi, õhutõrjeraketiüksused, elektroonilise sõjapidamise süsteemid, mehitamata süsteemide üksused ja mobiilsed tulegrupid.

Ühe raketi ja 12 ründedrooni tabamused fikseeriti kuues asukohas. Allatulistatud sihtmärkide rusud langesid veel 12 paika.