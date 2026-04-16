Venemaa korraldas öösel Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku

Venemaa relvajõud korraldasid ööl vastu neljapäeva massiivse raketirünnaku Ukrainale, tabades Kiievi, Odessa ja Dnipro elamurajoone, mis tõi kaasa vähemalt 14 inimese hukkumise ja kümnete viga saamise. Venemaa Musta mere äärset sadamalinna Tuapsed tabas ööl vastu neljapäeva õhurünnak.

Oluline Vene-Ukraina sõjas neljapäeval, 16. aprillil kell :

- Venemaa õhurünnakus Ukraina linnadele hukkus vähemalt 14 inimest;

- Tuapse naftahoidlas Venemaal puhkes õhurünnaku järel tulekahju;

- Ukraina tulistas kolmapäeval alla 20 Vene raketti ja 349 drooni;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit.

Venemaa õhurünnakus Ukraina linnadele hukkus vähemalt 14 inimest

Rünnakutes pealinnale Kiievile hukkus vähemalt neli inimest, sealhulgas 12-aastane poiss, ütles linnapea Vitali Klõtško. Lisaks sai haavata vähemalt 45 inimest, sealhulgas mitu meedikut, ütles Klõtško.

Sadamalinnas Odessas hukkus Vene raketi- ja droonirünnakutes seitse inimest, teatas linna sõjalise administratsiooni juht Serhi Lõssak.

Dnipropetrovski oblasti administratsiooni juht Oleksandr Ganža teatel hukkus nende oblastis kolm inimest, neist kaks riigi keskosas asuvas Dnipro linnas.

Droonirünnakus Ukraina kirdeosas asuvale Harkivi linnale sai haavata 77-aastane naine ja 66-aastane mees, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov Telegramis.

Raketihoiatused kuulutati välja ka muudes piirkondades üle kogu riigi.

Ohvriterohked rünnakud leidsid aset pärast 32-tunnise õigeusu lihavõtete vaherahu lõppu, mida saatsid mõlema riigi süüdistused teise poole massilistes rikkumistes.

Praegune massiivne Vene õhurünnak Ukraina vastu toimus vahetult pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenski oli tunnistanud, et riigil on kriitiliselt nappus õhutõrjerakettidest, eriti USA-s toodetud Patriotidest. "Olukord on nii kriitiline, et enam hullem ei saaks olla," ütles ta 14. aprillil.

Venemaa sihib regulaarselt Ukraina linnu ja tsiviilinfrastruktuuri ulatuslikes õhurünnakutes. Ukrainlaste igapäevaelu on Venemaa eskaleeruva taktikaga kohanemisel, mis hõlmab kamikaze-droonide ja rakettide parvi, tõsiselt häiritud. Ka tsiviilohvrite arv on viimase aasta jooksul dramaatiliselt suurenenud, märkis väljaanne The Kyiv Independent.

Tuapse naftahoidlas Venemaal puhkes õhurünnaku järel tulekahju

Venemaa Musta mere äärset sadamalinna Tuapsed tabas ööl vastu neljapäeva õhurünnak, mis põhjustas suure tulekahju, aga milles hukkus ka kaks tsiviilisikut.

Sotsiaalmeediakanalite teadete kohaselt käivitus õhuhäire Tuapses pärast keskööd, misjärel hakkasid ilmuma teated õhutõrje tegevusest, plahvatustest ja tulekahjudest nii linnas, sadamas kui ka naftahoidlas. Seal süttis vähemalt kaks mahutit. Veebis avaldatud kaadrid näitavad suuri leeke, mis polnud hommikul tehtud fotode põhjal veel kustutatud.

Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev kinnitas droonirünnakut Tuapse vastu. Väidetavalt kukkus sadama piirkonnas asuvate ettevõtete territooriumile arvukalt droonirususid.

Vene uudisteagentuuri Interfax teatel sai Tuapsed tabanud droonirünnakus surma kaks last vanuses viis ja 14 aastat, kahjustada sai kuus elamut. Esialgsetel andmetel said vigastada ka kaks täiskasvanut, kes saavad arstiabi.

Ukraina korraldab Venemaa naftatööstusele regulaarselt drooni- ja raketirünnakuid, et pidurdada Vene föderaaleelarve täitumist ja sellega Kremli võimalusi sõda jätkata. Ukraina uudistekanal RBK-Ukraina viitas andmetele, mille kohaselt kahanes Venemaa sisemajanduse koguprodukt (SKP) jaanuaris-veebruaris 1,8 protsenti.

Ukraina tulistas kolmapäeval alla 20 Vene raketti ja 349 drooni

Venemaa väed ründasid kolmapäeval Ukrainat 21 raketi ja 361 ründedrooniga ning õhtuks oli neist enamik alla tulistatud, teatas Ukraina õhuvägi.

Alla tulistati kokku 20 raketti ja 349 drooni. Kokku tuvastasid ja jälgisid Ukraina radariüksused sellel perioodil 382 õhusihtmärki.

Õhurünnaku tõrjusid Ukraina kaitseväe lennuvägi, õhutõrjeraketiüksused, elektroonilise sõjapidamise süsteemid, mehitamata süsteemide üksused ja mobiilsed tulegrupid.

Ühe raketi ja 12 ründedrooni tabamused fikseeriti kuues asukohas. Allatulistatud sihtmärkide rusud langesid veel 12 paika.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 315 070 (võrdlus eelmise päevaga +1010);

- tankid 11 866 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 391 (+1);

- suurtükisüsteemid 40 046 (+43);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1738 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1347 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 240 598 (+1357);

- tiibraketid 4537 (+20);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 89 761 (+208);

- eritehnika 4126 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.