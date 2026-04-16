13 koolilast saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

Sülearvuti Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Keskkriminaalpolitsei tuvastas Eestis üle 1600 noore, kes kasutasid veebikeskkonda küberrünnakute tellimiseks näiteks kooli kodulehe, eKooli ja Stuudiumi vastu. Politsei esitab kuriteokahtlustuse 13 koolilapsele.

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jete Luik rääkis, et teenustõkestusründed on tellimustöö, mis tähendab, et ründe kavandajal endal ei pea olema laialdasi IT teadmisi.

"Küberkuritegevus on teenusepõhine ja rünnaku saab sisse osta. Nii tegutsevad teenustõkestusrünnakute teenusepakkujad, kelle veebilehelt saab valida omale sobiva rünnaku paketi. Nende rünnete eesmärk on ummistada konkreetse asutuse või ettevõtte teenused, et häirida nende tööd ja kõiki inimesi, kes teenust tahavad kasutada. Levinud on rünnakud näiteks pankade, haiglate ja riigiasutuste vastu," kirjeldab Luik.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul on küberkurjategijad muutnud DDoS rünnakute läbiviimise äärmiselt lihtsaks.

"Pahatihti tajuvad noored seda ekslikult süütu võimalusena sõpradele vembu mängimiseks või mõne teenuse ajutiseks halvamiseks. DDoS rünne ei ole süütu temp, vaid sekkumine arvutisüsteemide ja -teenuste toimimisse, mis võib põhjustada varalist kahju ja häirida teenuseid tuhandetele kasutajatele. Selline rünne on kuritegu sõltumata sellest, kas sihtmärgiks on haigla arvutivõrk, suur ettevõte või mängukeskkonnas teine mängija," ütles Verte.

Aprilli alguses viisid 21 riigi õiguskaitseasutused läbi politseioperatsiooni, et võtta maha rünnakupakette pakkuvad veebilehed. Üle maailma peatas politsei 53 teenusepakkuja tegevuse.

"Nendelt veebilehtedelt vaatab nüüd vastu teade, et õiguskaitseasutused on need maha võtnud," selgitas Luik.

Eestis ühtegi sellist teenusepakkujat selle operatsiooni käigus maha ei võetud, küll aga on Eestist ja ka Eesti suunal selliseid ründeid tellitud. Politsei kogutud andmed puudutavad alates 2014. aastast toime pandud rünnakuid ja nende tellimusi. Eestis olid rünnakute sihtmärgiks näiteks mängukeskkonnad, koolide veebilehed, eKool ja Stuudium.

Küberkuritegude büroo juhi sõnul on rünnakute taga tavalised internetikasutajaid.

"Tuvastasime ligi 1600 Eestiga seotud kasutajakontot, kes olid end rünnakute tellimise lehel registreerinud. Praegustel andmetel piirduski neist osade jaoks see ainult registreerimisega, samas leidus neid, kes rünnaku tellisid," sõnas Luik.

Eesti politsei võtab kõigi nende 1600 kasutajaga ühendust, saates neile e-kirja samal emaili aadressil, millega nad end rünnete pakkujate juures registreerisid.

"See on hoiatav email, et inimest suunata õiguskuulekale käitumisele. Nende ründajate puhul räägime me valdavalt noortest internetikasutajatest, kes toimetavad seal uudishimust, mitte tingimata pahatahtlikkusest. Noored loodavad seal anonüümsusele ega mõtle, millised tagajärjed mõnel hiireklikil võivad olla," selgitas Luik.

Keskkriminaalpolitsei esitab kuriteokahtlustuse 13 inimesele.

"Need on inimesed, kelle puhul kogusime tõendid võimalike rünnakute tellimisest ja oleme tuvastanud, kes kasutajatunnuse taha peitus. Sel nädalal said nad kutse tulla kahtlustatavana ülekuulamisele. Kuna oleme võimaliku kuriteotunnused tuvastanud, siis peame kriminaalmenetluse alustama, kuid selles menetluses on meie peamine eesmärk inimest mõjutada edaspidi õiguskuulekale käitumisele. IT-huvi on hea, aga on tähtis, et inimene seda ka seadusekuulekalt kasutaks," sõnas küberkuritegude büroo juht.

"Digitaalsed oskused on väärtuslikud, ent nagu kõigi teistegi oskuste puhul, tuleb mõista, millised on kohased ja lubatud viisid nende rakendamiseks. Anname kahtlustatavatele noortele võimaluse omandada koostöös ekspertidega teadmised, et rakendada enda küberhuvi seaduslikult ja teiste õigustega arvestavalt. See on kahtlustatavatele hoiatus ja võimalus enda õiguskuulekust tõestada. Kui nad võtavad õppust ja edaspidi küberkuritegusid toime ei pane, siis sel korral nende tegudele kriminaalkaristust ei järgne," ütles Verte.

PowerOFF on rahvusvaheline politsei koostööformaat, mille eesmärk on takistada teenustõkestusrünnete toimepanemist ning sel kujul on politsei üle maailma teinud koostööd alates 2018. aastast. Eesti on projektiga seotud olnud selle algusest saati. Rahvusvahelisest operatsioonist võttis tänavu osa 20 riiki üle maailma.

Toimetaja: Johanna Alvin

16:51

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

16:37

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

16:34

Müügile tulid Eestis toimuva noorte EM-finaalturniiri piletid

16:28

Rootsi plaanib langetada kriminaalvastutuse vanusepiiri 13 eluaastale

16:11

Durejko: Eesti Energia ei lähtu mitte poliitikute soovitustest, vaid majandustulemustest

16:01

Bulgaaria endine president võib kerkida peaministriks

15:55

15:44

Coventry: sportlased inspireerivad ainult siis, kui nad tohivad võistelda

15:40

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

15:30

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

09:25

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

06:52

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

06:58

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

15.04

Konkurents on pannud tanklates kütusehinnad kiiresti muutuma

10:59

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

12:34

Venemaa korraldas öösel Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

15.04

Kohus mõistis avalikus kohas last vägistanud mehele 13-aastase vangistuse

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

15.04

Valitsuse plaan: nutitelefoni ostmisel läheks kuus eurot autoritele

16:51

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

16:34

Müügile tulid Eestis toimuva noorte EM-finaalturniiri piletid

15:44

Coventry: sportlased inspireerivad ainult siis, kui nad tohivad võistelda

15:01

Sõudjatele tekitavad muret Brisbane'i võistluspaiga tõusud ja mõõnad

13:36

New Yorgis avatakse Arvo Pärdi muusikast inspireeritud heliinstallatsioon

12:42

Tänavune Tallinn Music Week kogus 22 271 külastust

12:22

Hooaja viimase "Plekktrummi" külaline on Sirje Karis

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

16:37

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

13:14

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

09:31

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

15:25

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

12:40

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

12:35

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

12:30

Reedel sajab kohati hoovihma

12:25

Raadiouudised (16.04.2026 12:00:00)

09:55

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

09:50

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

09:45

Juulist jõustuvad senisest rangemad nõuded sotsiaal- ja hooldustöötajatele

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:30

Raadiouudised (16.04.2026 09:00:00)

