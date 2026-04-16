Lennureisijaid mõtlevad üha rohkem reisi kindlustamisele

Tallinna lennujaam
Lennukikütuse kiire kallinemine on pannud mitmed lennufirmad keerulisse olukorda. Pikalt lennupiletid ette soetanud reisijatel tasub teada, et tavaline reisikindlustus lennufirma pankroti puhul ei aita.

Mitme tuntud lennufirma majanduslikud raskused on teinud lennureisijad murelikuks, mis saab nende kaua oodatud reisist juhul, kui lennufirma peab oma tegevuse lõpetama.

Kõige enam on viimasel ajal pankrotiohust räägitud seoses Air Balticuga, aga ka mitme teise lennufirma käsi ei käi kõige paremini, eriti nüüd, mil lennukütus on kiiresti kallinenud. Kui lennufirma tühistab lennu enne pankrotimenetlust, siis tarbijakaitse kinnitusel peavad nad pakkuma inimesele, kas asenduslendu või lennupileti raha tagasi maksma. Ameti sõnul laieneb Euroopa Liidu lennureisijate õiguste määrus vaid Euroopa lennufirmadele või neile lendudele, mis väljuvad euroliidust.

"Kui juhtub, et lennufirma läheb pankrotti, siis automaatset kaitset lennureisijale ei teki ehk siis tavapärane pankrotimenetlus ning reisija muutub võlausaldajaks," lausus TTJA peadirektori asetäitja Merike Koppel.

Pisut paremas olukorras on sel juhul krediitkaardiga maksnud reisijad, sest sel juhul kehtib neil ostu tagasinõude võimalus. Näiteks Swedbanki kaartide puhul on see võimalus neli kuud tehingu tegemise hetkest. Oma raha saavad tagasi need, kes on ostnud reisibüroost nii lennureisi kui ka majutuse, sest sel juhul laieneb ostule pakettreisi direktiivist tulenevad õigused.

"Isegi kui reisil olles või enne reisi lennuvedaja läheb pankrotti ja muutub maksejõuetuks, siis reisikorraldajal on olemas tagatis, et hüvitada need tekkinud lisakulud või ka reisija ja tema pere koju toomine," ütles Koppel.

Eesti suurim reisikindlustuspakkuja on Swedbank ja nemad lennufirma maksejõuetuse puhul tehtud kulutusi ei hüvita.

"Meie tingimustest tulenevalt, kui reisitõrge või reisi tühistamine või reisikava muutus on tekkinud teenuseosutaja maksejõuetus, siis see tekkinud kahju hüvitamisele ei kuulu. Sealhulgas see tähendab ka seda, et kui mingi majutusasutus on broneeritud, mille puhul tagastust ei saa teha või reisiümberplaneerimine vastavalt reisikavale, siis tegelikult see reisikindlustusega kaetud ei ole," sõnas Swedbanki liiklus- ja kaskokindlustuse valdkonnajuht Eivo Kisand.

Kindlustusseltside liidu juhi Lauri Potsepa sõnul pakuvad mitmed Eesti kindlustusseltsid lisakaitset lennufirma maksejõuetuse või pankroti puhul.

"Enne kaamera ette tulekut käisin ma oma kindlustusandja kodulehel ja arvutasin, kui palju see lisakaitse maksab. Võtsin aluseks seitsmepäevase Euroopa reisi ja minu puhul see lisakaitse maksis viis eurot. Niipidi vaadates kindlustamine tasub ennast ju kindlasti ära," ütles Potsepp.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Loetumad uudised

09:25

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

06:52

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

06:58

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

15.04

Konkurents on pannud tanklates kütusehinnad kiiresti muutuma

10:59

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

12:34

Venemaa korraldas öösel Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

15:55

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

ilmateade

loe: sport

17:56

Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

17:31

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä: eesmärk oli teha ajalugu

17:10

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

16:51

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

loe: kultuur

13:36

New Yorgis avatakse Arvo Pärdi muusikast inspireeritud heliinstallatsioon

12:42

Tänavune Tallinn Music Week kogus 22 271 külastust

12:22

Hooaja viimase "Plekktrummi" külaline on Sirje Karis

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

loe: eeter

16:37

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

13:14

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

09:31

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

Raadiouudised

15:40

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

15:30

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

15:25

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

12:40

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

12:35

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

12:30

Reedel sajab kohati hoovihma

12:25

Raadiouudised (16.04.2026 12:00:00)

09:55

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

09:50

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

09:45

Juulist jõustuvad senisest rangemad nõuded sotsiaal- ja hooldustöötajatele

