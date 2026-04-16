Tavatarbijal päikesepaneelidesse investeerimine tulus olla ei pruugi

Kui energiafirmad leiavad, et tavatarbijatel tasub ikka päiksepaneele soetada, siis energiaekspert Marko Alliksoni hinnangul on piirkonnas paneele juba nõnda palju, et mingit garantiid nende tulususes pole.

Elektrihinnad hakkavad suve eel langema – suurenev päikese- ja tuuleenergia, suurvesi Lätis ja varsti Soomes, viivad hinnad alla.

Energiaeksperdi Marko Alliksoni sõnul on eelmine aasta hea orientiir.

"Juulikuus näiteks keskmine hind oli seal 30 ja 40 vahel ja päevased hinnad olid suhteliselt nullilähedased, ütleme alla kümne euro megavatt-tunni kohta," sõnas Allikson.

Elektrihinda võivad küll mõjutada ka arengud Hormuzi väljas, kuid enamik elektrimüüjad on siiski optimistlikud, et ka sel suvel võime sarnaseid hindu näha.

See tähendab aga, et tarbijal, kes investeerinud päikesepaneelidesse, tuleb teha tarku valikuid.

Enefiti energiakaubanduse juhi Tiit Hõbejõgi sõnul on tavatarbija jaoks väga hea kui tekivad soodsad hinnaperioodid, eriti kui oma tarbimist juhtida.

"Kui räägime kodustest päiksepargi omanikest, siis nende jaoks on parim valik juhtida elektritarbimist võimalusel nendele perioodidele, kui kohapeal elektrit toodetakse," ütles Hõbejõgi.

Sunly jaeäri juhi Rasmus Udde arvates on praegu väga hea aeg vaadata asja pikemaajaliselt.

"Meil on kütusekriis, et kui mõtlesid auto vahetamise peale, vaata elektriauto poole, kui mõtlesid küttesüsteemi uuendamise peale, mõtle soojuspumba peale. Seal on jahutus ja küte koos ehk siis mida rohkem sa kasutad elektrit ära, seda parem on sulle, sest muud tasud vähenevad samuti," leidis Udde.

Allikson osutas aga, et kulud, mida päikesepaneelid endaga kaasa toovad, on tegelikult väga kõrged.

"Päike on suhteliselt keeruliselt ennustatav, sellepärast, et pilvede liikumine on väga keeruliselt ennustatav ja seda tegelikult ilmamudelitega väga lihtne teha ei ole. Sellepärast on ka päikseenergia bilansikulud väga kõrged. Ehk siis päikesega toota täpselt sellises mahus, nagu on ette prognoositud, on väga keeruline," ütles Allikson.

Päikesepaneelidega koduomanikel on Alliksoni sõnul põhimõtteliselt kaks varianti.

"Salvestamine on kindlasti üks asi, mida võib läbi kaaluda, kas see on hea või mitte ja teine on reguleerimisturul osalemine. Turul on olemas mitu teenusepakkujat, kes võimaldavad ka kodutarbijal oma päiksepaneelidega osaleda reguleerimisturgudel," selgitas energiaekspert.

Kuna võrgutasud on nii kõrged, siis võib võrku müümine madala hinna korral kogu tulu ära süüa.

"Kõige keerulisem on tõepoolest nendel, kellel kohapealset tarbimist ei ole ja siis ongi variant, kas seisata või peale maksta," sõnas Hõbejõgi.

Kui Sunly ja Enefit on jätkuvalt positiivselt meelestatud, et ka kodutarbijal tasub enda tarbeks maja katusele päikesepaneelid soetada, siis Allikson on skeptilisem.

"Ei, see kindlasti ei ole garanteeritud tulus investeering tänasel päeval, lihtsalt sellepärast, et päiksepaneele on niivõrd palju juba meie piirkonnas," täheldas Allikson.