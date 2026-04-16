USA esindajatekoda lükkas tagasi katse piirata Trumpi sõjalisi volitusi

Eelnõu kohaselt oleks Trump pidanud lõpetama USA sõjalised operatsioonid Teherani vastu, välja arvatud juhul, kui kongress oleks need selgesõnaliselt heaks kiitnud. Seejuures viidati 1973. aasta sõjajõudude resolutsioonile, mis piirab presidendi vabadust pidada pikaajalist sõjategevust ilma seadusandjate nõusolekuta.

Esindajatekoja vabariiklasest liige Randy Fine ütles, et sõda on vajalik, et takistada Iraanil tuumarelvade ehitamist, mis võiksid ühel päeval USA-sse jõuda.

"Me peaksime toetama oma presidenti. Me peaksime toetama oma vägesid," ütles ta hääletusele eelnenud debatil.

Temale oponeeris aga demokraadist saadik Jim Himes.

"Me peaksime toetama oma vägesid, aga meie väed väärivad strateegiat. Nüüd on aeg, et kongress taaskehtestaks oma põhiseadusliku võimu," ütles Jim Himes.

Hääletus, mis lõppes tulemusega 214-213, on järjekordne tagasilöök opositsiooni püüdlustele tuua Lähis-Ida sõjategevust puudutavad otsused tagasi kongressi pädevusse.

USA senat keeldus juba varem piiramast Trumpi volitusi Iraani ründamisel.