FT: Venemaa toob Donbassi vallutamiseks rindele 20 000 reservväelast

Venemaa okupatsiooniväed plaanivad uut pealetungi Kagu-Ukrainas, et vallutada septembriks kogu Donbass ja toovad selleks rindele 20 000 reservväelast, kirjutas väljaanne Financial Times (FT) viitega Ukraina sõjaväeluure asejuhile.

Ukraina kaitseväe luure peavalitsuse (GUR) juhi asetäitja Vadim Skibitski rääkis FT-le, et Venemaal on praegu Ukraina rinnetel umbes 680 000 sõdurit. Vene väejuhatus kavatseb aga kasutada täiendavaid värskeid vägesid, et suurendada survet Ukraina relvajõudude positsioonidele.

Selleks kasutab ta oma strateegilisi reserve ja plaanib tuua rindele täiendavalt 20 000 sõdurit. Skibitski märkis, et Venemaa püüab vallutada Donbassi septembriks.

Tema sõnul on Kremli peamine strateegiline eesmärk endiselt Donetski ja Luhanski oblasti täielik vallutamine. Skibitski andmeil on vaenlane seadnud selleks kindla ajakava, lootes Donbassi vallutada septembriks.

Artiklist ülevaate teinud väljaanne Dialog.ua märkis, et jaanuaris teatas Ukraina presidendi kantselei asejuht Pavlo Palisa, et Kreml oli andnud Vene okupantidele ülesandeks vallutada kogu Donetski oblasti territoorium selle aasta aprilliks.

Ukraina relvajõudude 11. armeekorpuse pressiesindaja Dmõtro Zaporožets teatas aga aprilli alguses, et agressoririigi juhtkond nõuab, et Vene väed vallutaksid Donetski oblastis asuva Kostjantõnivka 25. aprilliks.

Dialog.ua tõi välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi hiljutise avalduse, milles teatati, et Venemaa armee on hakanud Donbassis kasutama uut taktikat. Okupandid hakkasid kombineerima väikeste jalaväegruppide rünnakuid massiivsete droonirünnakutega.

Skibitski sõnul on raketirünnakute ja droonirünnakute sagenemine osa laiemast vaenlase strateegiast. Okupandid üritavad enne uue kevad-suvise pealetungi alustamist hävitada kriitilist infrastruktuuri ja "kujundada lahinguvälja".

Dialog.ua meenutas ka, et USA vahendatud rahukõneluste käigus nõudis Kreml Ukraina armee väljaviimist Donbassi osast, mida Venemaa ei ole suutnud kogu sõja jooksul okupeerida. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on sellise nõudmise tagasi lükanud.

Ukraina läbirääkimismeeskonda kuuluv Skibitski märkis, et Kremli teod näitavad tema tõelisi kavatsusi. Ulatuslike maapealsete operatsioonide ettevalmistamine diplomaatiliste sammude asemel näitab, et Venemaa ei võta läbirääkimisi tõsiselt ja plaanib jätkata vallutussõda.

Rutte: Tšehhi juhitud laskemoonainitsiatiiv Ukrainale annab tulemusi

NATO peasekretäri Mark Rutte sõnul peaksid liitlased jätkama Ukraina jaoks suurtükiväe laskemoona hankimise rahastamist Tšehhi juhitud initsiatiivi raames, sest see on osutunud tulemuslikuks.

Väljaande Ukrinformi ajakirjaniku teatel ütles Rutte seda neljapäeval Prahas toimunud ühisel pressikonverentsil Tšehhi peaministri Andrej Babišiga.

"Ukraina teemal on mul hea meel, et Tšehhi juhitud laskemoonainitsiatiiv liigub edasi. Sellel on tõeline mõju. Ukrainasse on jõudnud üle nelja miljoni mürsu," rääkis peasekretär.

Rutte kutsus teisi liitlasi üles initsiatiivi jätkuvalt rahastama, et Ukraina saaks laskemoona, mida see vajab venelaste tagasihoidmiseks.

Peasekretär viitas ka Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumisele ja tervitas äsja väljakuulutatud toetuspakette, mille hulgas Saksamaalt, Ühendkuningriigilt, Hollandilt ja Belgialt. Sealjuures viimane avalikustas uue 1,1 miljardi euro suuruse abipaketi.

Varasemate teadete kohaselt kohtus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen neljapäeval Brüsselis Ruttega, et arutada ühiseid jõupingutusi kaitsetootmise suurendamiseks ja Ukrainale antava toetuse säilitamiseks.

"Me peame rohkem investeerima, rohkem tootma ning tegema mõlemat kiiremini," kirjutas Euroopa Komisjoni president sotsiaalmeedias pärast kohtumist NATO peasekretäriga.

Euroopa riigid püüavad Venemaa Ukraina-vastase sõja ja USA presidendi Donald Trumpi avaldatava surve tõttu oma relvajõude kiiruga tugevdada. Ärevus Washingtoni rolli pärast NATO sõjalises liidus on kasvanud, kuna ettearvamatu USA liider ähvardas alliansist lahkuda seoses Euroopa kesise toetusega tema sõjale Iraani vastu.

NATO liitlased lubasid eelmisel aastal suurendada sõjalisi kulutusi 3,5 protsendini ja kaitsekulutusi kokku viie protsendini sisemajanduse kogutoodangust, et leevendada Trumpi kriitikat, mille kohaselt ei kuluta Euroopa kaitsele piisavalt.

Kuid jätkuvalt kurdetakse, et Euroopa kaitsetööstus ei suuda tempot hoida ega uutele, kõrgematele nõudmistele vastata, hoolimata reast ühenduse algatustest.

NATO ametnike sõnul on tööstustoodangu küsimus alliansi eelseisval tippkohtumisel Ankaras üks keskseid teemasid.

Svõrõdenko sõnul kinnitati IMF-i kohtumisel jätkuvat toetust Ukrainale

Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) poolt Ameerika Ühendriikides korraldatud ministrite ümarlaud kinnitas taas rahvusvahelist toetust Ukrainale ning Kiiev ootab lähiajal 90 miljardi euro suuruse Euroopa Liidu laenu vabastamist blokeeringust, ütles peaminister Julia Svõrõdenko.

"See oli juba üheksas kohtumine selles formaadis – oluline signaal, et Ukraina püsib kindlalt rahvusvahelises fookuses. Meie peamiste prioriteetide hulgas on Ukraina finants-, energia- ja kaitsevaldkonna vastupanuvõime. Elasime pidevate Venemaa rünnakute all üle viimase 35 aasta raskeima talve ja valmistume regionaalsete vastupanuvõime plaanide raames juba järgmiseks küttehooajaks. Meie rahvusvaheliste partnerite toetus on meile kriitilise tähtsusega," teatas Svõrõdenko neljapäeval kohtumise tulemusi sotsiaalmeedias kommenteerides.

Peaminister märkis, et 2025. aastal ületasid Ukraina kaitsekulutused 40 protsenti sisemajanduse koguproduktist ja moodustasid 70 protsenti riigieelarvest.

"See ei ole panus mitte ainult Ukraina julgeolekusse, vaid kogu Euroopa kaitsesse. Seetõttu peavad meie pingutused olema ühised ja liitlastega tihedalt koordineeritud," sõnas valitsusjuht.

Svõrõdenko tänas partnereid nende jätkuva toetuse eest ja lisas, et Ukraina sai märtsis uue, 8,1 miljardi dollari suuruse Rahvusvahelise Valuutafondi programmi raames esimese osamakse.

"Ootame lähiajal ka 90 miljardi euro suuruse Euroopa Liidu laenu blokeeringust vabastamist," ütles peaminister.

Svõrõdenko rõhutas, et vaatamata jätkuvatele väljakutsetele jäävad reformid presidendi, valitsuse ja parlamendi jaoks prioriteediks.

"Töötame koos, et täita oma kohustusi Ukraina rahastu, Rahvusvahelise Valuutafondi programmi ja Euroopa Liiduga ühinemise protsessi raames. Informeerisin osalejaid Ukraina rahvasaadikute poolt eelmisel nädalal vastu võetud otsustepaketist selle töö toetamiseks," jätkas valitsusjuht.

"Samuti riikliku tolliteenistuse juhi ametisse nimetamisest. Koos partneritega töötame ka viiside kallal, kuidas kaasata investeeringuid dereguleerimise, varimajanduse vähendamise ja äririskide maandamise kaudu," lisas Svõrõdenko.