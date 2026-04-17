Põhja-Pärnumaa volikogu umbusaldas Andres Metsoja

Põhja-Pärnumaa volikogu avaldas kolmapäeval umbusaldust volikogu esimehele Andres Metsojale (Isamaa), sest umbusaldusavaldust toetas ka mitu koalitsiooni liiget.

Pärnu Postimees kirjutas, et Valimisliidul Tasakaal ja Isamaal oli 21-liikmelises volikogus mõlemal viis ja valimisliidul Meie Vald neli mandaati ehk senisel võimuliidul oli kokku 14 häält ning opositsioonil (kahel valimisliidul ja EKRE-l) kokku seitse häält.

Kuid Metsoja umbusalduse poolt hääletas 12 saadikut, vastu oli viis ja hääletamata jättis kolm volinikku ehk umbusaldajaid tuli ka koalitsioonist.

Opositsioonipoliitikud heitsid volikogu esimehele ette pädevuse ületamist, sest ta lõi käskkirja alusel taastuvenergeetika töörühma ja juhtgrupi, mille eesmärk oli juhtida seda valdkonda Põhja-Pärnumaa vallas, koostada teekaart ja korraldada kohtumisi arendajatega. Veel heitsid opositsiooni liikmed Metsojale ette vallale rahaliste kohustuste võtmist, kuna ta tellis advokaadibüroolt õigusliku hinnangu taastuvenergeetika juhtgrupi nimel.

Andres Metsoja on ka riigikogu liige ja Isamaa peasekretär.