Ukraina droonid ründasid Krimmis naftaterminali

Oluline laupäeval kell 7.00:

Venemaa Telegram-meediakanalite andmetel, mis tuginevad kohalike elanike ütlustele, raputas ööl vastu laupeva okupeeritud Sevastopolit ja lähedal asuvat Novofedorivkat plahvatuste seeria, vahendas The Kyiv Independent.

Kohalikud elanikud teatasid, et kuulsid linnas mitmeid plahvatusi, kusjuures intensiivset õhukaitsetegevust kirjeldati tulevat kõikidest suundadest.

Seejärel nähti Sevastopoli Kasakate lahe sadamaalal suurt tulekahju. Venemaa poolt ametisse nimetatud okupeeritud linna juht Mihhail Razvozhajev väitis Telegramis, et allatulistatud droon vigastatusi inimestele kaasa ei toonud.

Telegrami-kanal Crimean Wind väitis, et Venemaa õhukaitsesüsteemid tulistasid Sevastopoli soojuselektrijaama lähedal, ning tunnistajad teatasid, et kuulsid droone lendamas linna Lenini linnaosa kohal.