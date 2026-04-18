Ukraina ründas Vene naftatehaseid, Krimmi naftahoidlat ja Läänemere sadamat

Ukraina droonid ründasid öö jooksul mitmeid Venemaa naftatöötlemistehasi, sealhulgas kahte naftatöötlemistehast Samara oblastis, naftahoidlat Krimmis ja Läänemere sadamat, mis ekspordib naftatooteid, teatasid Venemaa kohalikud kubernerid ja Ukraina armeeametnik laupäeval.

Oluline laupäeval kell 17.17:

- Droonirünnakud Sevastopoli naftaterminalile ja Venemaa naftatehasele;

- Ukraina ründas Läänemereäärset sadamat;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit;

- Ukraina relvajõudude teatel tulistasid nad öö jooksul alla 190 drooni.

Droonirünnakud Sevastopoli naftaterminalile ja Venemaa naftatehasele

Venemaa Telegrami-meediakanalite teatel ründasid Ukraina droonid ööl vastu laupäeva okupeeritud Krimmis asuva Sevastopoli linna naftaterminali.

Venemaa Telegrami meediakanalite andmetel, mis tuginevad kohalike elanike ütlustele, raputas ööl vastu laupäeva okupeeritud Sevastopolit ja lähedal asuvat Novofedorivkat plahvatuste seeria, vahendas The Kyiv Independent.

Kohalikud elanikud teatasid, et kuulsid linnas mitmeid plahvatusi, kusjuures intensiivset õhukaitsetegevust kirjeldati tulevat kõikidest suundadest.

Seejärel nähti Sevastopoli Kasakate lahe sadamaalal suurt tulekahju. Venemaa poolt ametisse nimetatud okupeeritud linna juht Mihhail Razvozhajev väitis Telegramis, et allatulistatud droon vigastatusi inimestele kaasa ei toonud.

Telegrami-kanal Crimean Wind väitis, et Venemaa õhukaitsesüsteemid tulistasid Sevastopoli soojuselektrijaama lähedal, ning tunnistajad teatasid, et kuulsid droone lendamas linna Lenini linnaosa kohal.

Ukraina julgeolekuteenistus Ukraina Julgeolekuteenistus teatas, et ründas ka kaht Venemaa dessantlaeva ning üht poolsaarel baseeruvat sõjalaeva.

Laupäeva hommikutundidel nähti Venemaal Samara oblastis Novokuibõševski naftatöötlemistehases suurt tulekahju, mis tekkis pärast ilmselt Ukraina droonirünnakut, teatasid Venemaa Telegrami meediakanalid.

Ukraina droonivägede ülem Robert Brovdi kinnitas Telegramis avaldatud teates, et Ukraina väed ründasid ka naftatöötlemistehaseid Samara oblastis asuvates linnades Novokuibõševskis ja Sõzranis.

Ukraina sõjavägi pole teatatud rünnakute kohta veel kommentaare andnud ning tekitatud kahju ulatus pole kohe selge.

Ukraina ründas Läänemereäärset sadamat

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko rääkis tulekahjust Võssotski sadamas, mis asub umbes 50 kilomeetri kaugusel Soomest.

Sadamas asub terminal, mida haldab Lukoil ning mille kaudu eksporditakse kütteõli, naftat, diislit ja vaakumgaasiõli.

Ukraina droonivägede ülem Robert Brovdi kinnitas Telegramis avaldatud teates sadama ründamist.

Brovdi väitel on hiljutised rünnakud Venemaa naftalogistika objektidele Primorskis, Ust-Lugas, Šešharises ja Tuapses vähendanud nafta päevast eksporti ligikaudu 880 000 barreli võrra.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 317 150 (võrdlus eelmise päevaga +1080);

- tankid 11 876 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 24 410 (+10);

- suurtükisüsteemid 40 242 (+82);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1743 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1349 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 245 112 (+2104);

- tiibraketid 4549 (+12);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 90 194 (+180);

- eritehnika 4129 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina relvajõudude teatel tulistasid nad öö jooksul alla 190 drooni

Ööl vastu laupäeva ründasid Vene väed Ukrainat 219 erinevat tüüpi ründedrooniga erinevatest suundadest, teatas Ukraina õhuvägi.

Umbes 150 drooni olid Shahedid. "Õhurünnak tõrjuti Ukraina kaitseväe lennuväe, õhutõrjeraketiväe, elektroonilise sõjapidamise üksuste, mehitamata õhusüsteemide ja mobiilsete tulemeeskondade poolt," seisis avalduses.

"Õhutõrje tulistas alla või surus maha 190 vaenlase Shahed, Gerbera, Italmas ja muud tüüpi mehitamata õhusõidukit riigi põhja-, lõuna- ja idaosas. 28 ründedrooni said tabamuse 17 asukohas ja alla lastud mehitamata õhusõidukeid leiti üheksas asukohas," lisas sõjavägi.