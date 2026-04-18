Kiievis hukkus tulistamises vähemalt kuus inimest

Ukraina pealinnas Kiievis sai laupäeval tulistamises surma vähemalt kuus ja viga üheksa inimest, enne kui supermarketis pantvange võtnud kahtlusalune vahistamiskatse käigus tapeti, teatasid võimud.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul hukkus pealinna elurajoonis toimunud tulistamises vähemalt viis inimest ning 10 toimetati haavade ja traumadega haiglasse.

Hiljem kasvas hukkunute arv viielt kuuele.

"Kiievis tsiviilisikute pihta tule avanud ründaja on likvideeritud," teatas Zelenski sotsiaalmeedias, avaldades ohvrite perekondadele ja lähedastele kaastunnet.

Uudisteagentuuri Unian postitatud videomaterjalil oli näha relvastatud meest, kes tulistas kortermaja lähedal inimest lähedalt.

Kahtlusalune sisenes hiljem supermarketisse, kust kostsid lasud, ütles Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

"Tulistaja hukkus Kiievis vahistamise käigus," ütles siseminister Ihor Klõmenko sotsiaalmeedias, lisades, et kahtlustatav oli võtnud inimesi pantvangi ja tulistas vahistamise ajal politseinike pihta.

"Neli pantvangi on päästetud," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Ukraina politsei teatas, et sündmuskohale linna lõunaosas asuvasse Holossijivskõi rajooni saadeti eriüksused.

Ründaja motiiv pole teada.