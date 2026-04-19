Ukraina teatas ööpäeva jooksul 190 Venemaa drooni alla laskmisest

Välismaa
HESA-tüüpi Geran-2 ründedroon
HESA-tüüpi Geran-2 ründedroon Autor/allikas: Scanpix/ Genya SAVILOV / AFP
Välismaa

Ukraina õhuvägi teatas, et tulistas ööpäevaga alla 190 drooni, suri vähemalt üks ning vigastada sai 26 tsiviilisikut.

- Ukraina õhuvägi teatas 190 drooni alla tulistamisest

Ukraina õhuvägi teatas, et tulistas öösel alla 190 Venemaa 219 droonist. 17 asukohas registreeriti 28 drooni otsetabamust ning üheksas täiendavas asukohas teatati langevatest rusudest.

Kõige rohkem ohvreid oli Zaporižžja oblastis, kus 10 inimest sai vigastada pärast Vene vägede 816 rünnakut 46 asulale, ütles kuberner Ivan Fedorov.

Harkivi oblastis sai seitse inimest vigastada, kui Venemaa rünnakud olid suunatud Harkivi linnale ja 25 teisele asulale, teatas kuberner Oleh Süniehubov.

Donetski oblastis hukkus Mõkolaivkas üks tsiviilisik ja neli inimest sai vigastada kogu piirkonnas, sõnas kuberner Vadym Filashkin.

Veel neli inimest sai vigastada Hersoni oblastis, kus Vene väed ründasid kriitilist ja sotsiaalset infrastruktuuri, ütles kuberner Oleksandr Prokudin.

Odessa oblastis sai üks inimene vigastada, kui Venemaa rünnakud tabasid sadama- ja tööstustaristuid, ütles kuberner Oleh Kiper.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: The Kyiv Independent, BBC, BNS, Reuters

