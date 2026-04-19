Louisianas lasi relvastatud mees kolmes paigas maha kaheksa last

Tulistamised leidsid aset pühapäeva hommikul kella kuue paiku Shreveportis, ütles Shreveporti politseiülem Wayne Smith. Ohvrid olid ühe kuni umbes 14 aasta vanused. Mees tulistas kokku kümmet inimest.

Politseiülema sõnul sai kahtlusalune surmavalt haavata, kui ta püüdis ärandatud autoga politsei eest põgeneda. Politsei ei avaldanud kahtlusaluse nime, kuid teatas, et tegemist oli täiskasvanud mehega.

Osa tapetud lastest olid seotud kahtlusalusega, ütles Smith.

Ametnikud paistsid maja ees, kus üks tulistamistest toimus, šokeeritud, paludes kogukonnalt kannatlikkust ja palveid, kui nad mitut kuriteopaika uurisid.

"See on traagiline olukord – võib-olla halvim, mis meil kunagi olnud on," ütles linnapea Tom Arceneaux. "See on kohutav hommik."

Esindajatekoja spiiker Mike Johnson nimetas tapmisi südantlõhestavaks.

"Me hoiame ohvreid, nende perekondi ja lähedasi ning Shreveporti kogukonda oma mõtetes ja palvetes sel uskumatult raskel ajal," ütles Johnson, kes esindab Shreveporti piirkonda kongressis.

Politsei ei ole avaldanud ohvrite nimesid. Politseiuurijad tegutsevad sündmuspaikades.