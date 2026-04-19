X!

Louisianas lasi relvastatud mees kolmes paigas maha kaheksa last

Välismaa
Politseilint. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

USA Louisiana osariigis tappis relvastatud mees pühapäeva varahommikul kolmes paigas koduvägivallaga seotud tulistamistes kaheksa last.

Tulistamised leidsid aset pühapäeva hommikul kella kuue paiku Shreveportis, ütles Shreveporti politseiülem Wayne Smith. Ohvrid olid ühe kuni umbes 14 aasta vanused. Mees tulistas kokku kümmet inimest.

Politseiülema sõnul sai kahtlusalune surmavalt haavata, kui ta püüdis ärandatud autoga politsei eest põgeneda. Politsei ei avaldanud kahtlusaluse nime, kuid teatas, et tegemist oli täiskasvanud mehega.

Osa tapetud lastest olid seotud kahtlusalusega, ütles Smith.

Ametnikud paistsid maja ees, kus üks tulistamistest toimus, šokeeritud, paludes kogukonnalt kannatlikkust ja palveid, kui nad mitut kuriteopaika uurisid.

"See on traagiline olukord – võib-olla halvim, mis meil kunagi olnud on," ütles linnapea Tom Arceneaux. "See on kohutav hommik."

Esindajatekoja spiiker Mike Johnson nimetas tapmisi südantlõhestavaks.

"Me hoiame ohvreid, nende perekondi ja lähedasi ning Shreveporti kogukonda oma mõtetes ja palvetes sel uskumatult raskel ajal," ütles Johnson, kes esindab Shreveporti piirkonda kongressis.

Politsei ei ole avaldanud ohvrite nimesid. Politseiuurijad tegutsevad sündmuspaikades.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:38

Märks: julgen arvata, et 70 EOK liiget on ühinenud mõttega Kaljulaid taandada

22:09

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:53

Saksamaa suurmeister sai Tartu rahvusvahelisel malefestivalil kaksikvõidu

21:38

Kaluritele tekitab säina suur arvukus rohkem kulu kui tulu

21:38

Esmaspäeval on sooja kuni 12 kraadi

21:35

Viipekeelsed uudised

21:30

Viljandi alistas Mistra ja jõudis käsipallifinaalist võidu kaugusele

21:25

80 protsenti droonilennutajatest rikuvad õhuruumi reegleid

21:19

Hooldekodude klientide jaoks on teenus aina kallimaks muutumas

21:07

Finaalis raskest seisust välja tulnud Lehis võitis GP-etapi Uuendatud

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo