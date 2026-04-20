Otse kell 11:10: majanduskomisjon arutab tuumaenergia küsimusi

Kell 11.10 algaval riigikogu majanduskomisjoni istungil on teemaks tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu majanduslikust vaatest. Istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.

Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi keskkonnakorralduse ja kiirguse osakonna tuumaenergia juhtrühma koordinaator Indrek Anepaio ning strateegia ja innovatsiooni põhiüksuse õigusosakonna jurist Rene Lauk, energeetikaosakonna energiaturgude valdkonnajuht Karin Maria Lehtmets, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kristi Talving ja peadirektori asetäitja Lauri Kütt, Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk, Eesti linnade ja valdade liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla, Eesti elektritööstuse liidu tegevjuht Tõnis Vare, Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühingu juhataja Siim Umbleja, Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets ning juhatuse liige ja tehnoloogiajuht Marti Jeltsov.