Uuest toimingupiirangute rikkumise seadusmuudatusest eemaldati rahaline piirang

Esmaspäeval arutas toimingupiirangu rikkumisega seonduvat põhiseaduskomisjon koos ekspertidega. Toimingupiirangu rikkumine ise tähendab lihtsustatult öeldes riigitöötaja huvide konflikti. Seda teemat on põhiseaduskomisjon arutanud juba kaks aastat, sest 2024. aastal algatas valitsus eelnõu, mille justiitsminister võttis viimasel hetkel enne vastu võtmist tagasi. Selle eelnõu järgi oleks toimingupiirangu rikkumine kuritegu vaid juhul, kui saadud kahju või kasu ületaks 40 000 eurot.

Justiitsministeeriumis on valminud uus eelnõu, kus seda enam sees ei ole.

"Meilt praegu läheb välja see pakkumine ehk korruptsioonivastase seaduse enda põhimõte, et keegi peab olema saanud ebavõrdse eelise, keegi avaliku võimu kasutamisest peab olema saanud kasu. Juba see annab selle kitsenduse," sõnas justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200), lisades, et uues eelnõu versioonis ei ole sees rahalist piirangut.

Pakosta sõnul võib aga rahalise piiri lisada riigikogu, kui ta seda soovib. Põhiseaduskomisjon lubas eelnõu menetlemisel küsida ka edaspidi ekspertide soovitusi. Seadus vajab täpsustamist seetõttu, et toimingupiirangu rikkumised on erineva kaaluga, ütlesid eksperdid komisjonis.

"Selles koosseisus võiks olla sees korruptiivne eesmärk, et vähemalt seeläbi välistada sealt sellised formaalsed rikkumised, kus toimepanijal ei ole olnud eesmärki midagi korruptiivset toime panna. See kitsendus võiks olla selles sättes sees," lausus riigi peaprokurör Astrid Asi.

"Korruptsioonivastases seaduses tõesti on mõningaid mõisteid, mille osas on tulnud erinevaid õigeksmõistvaid otsuseid ja mis puudutavad otseselt toimingupiirangu kuriteokoosseisu - on need "seotud isik", "ametiisik" ja nii edasi. Seal on tõlgendamisruumi ja praegune suunis kohtu poolt on, et neid tuleb pigem kitsendada," ütles keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp.

Põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg (Eesti 200) ütles, et riigikogu võiks seadusemuudatuse võtta vastu enne, kui praeguse koosseisu aeg saab täis.

"Me kuuleme, et endiselt on ikkagi neid inimesi, kes saavad selle hägususe tõttu pihta ja kui meie võimuses on seda olukorda leevendada, siis me peaksime selle võimaluse ära kasutama," ütles Kiviberg.