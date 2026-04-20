Uuest toimingupiirangute rikkumise seadusmuudatusest eemaldati rahaline piirang

Justiitsminister Liisa Pakosta. Valitsuse pressikonverents 09.04.2026 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Riigikogu sooviks enne praeguse koosseisu volituste lõppemist võtta vastu seadusemuudatused, mis reguleerivad ametiisikute karistamist toimingupiirangute rikkumise eest. Eelmise eelnõu võttis justiitsminister küll tagasi, kuid uus eelnõu on valmimas.

Esmaspäeval arutas toimingupiirangu rikkumisega seonduvat põhiseaduskomisjon koos ekspertidega. Toimingupiirangu rikkumine ise tähendab lihtsustatult öeldes riigitöötaja huvide konflikti. Seda teemat on põhiseaduskomisjon arutanud juba kaks aastat, sest 2024. aastal algatas valitsus eelnõu, mille justiitsminister võttis viimasel hetkel enne vastu võtmist tagasi. Selle eelnõu järgi oleks toimingupiirangu rikkumine kuritegu vaid juhul, kui saadud kahju või kasu ületaks 40 000 eurot.

Justiitsministeeriumis on valminud uus eelnõu, kus seda enam sees ei ole.

"Meilt praegu läheb välja see pakkumine ehk korruptsioonivastase seaduse enda põhimõte, et keegi peab olema saanud ebavõrdse eelise, keegi avaliku võimu kasutamisest peab olema saanud kasu. Juba see annab selle kitsenduse," sõnas justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200), lisades, et uues eelnõu versioonis ei ole sees rahalist piirangut.

Pakosta sõnul võib aga rahalise piiri lisada riigikogu, kui ta seda soovib. Põhiseaduskomisjon lubas eelnõu menetlemisel küsida ka edaspidi ekspertide soovitusi. Seadus vajab täpsustamist seetõttu, et toimingupiirangu rikkumised on erineva kaaluga, ütlesid eksperdid komisjonis.

"Selles koosseisus võiks olla sees korruptiivne eesmärk, et vähemalt seeläbi välistada sealt sellised formaalsed rikkumised, kus toimepanijal ei ole olnud eesmärki midagi korruptiivset toime panna. See kitsendus võiks olla selles sättes sees," lausus riigi peaprokurör Astrid Asi.

"Korruptsioonivastases seaduses tõesti on mõningaid mõisteid, mille osas on tulnud erinevaid õigeksmõistvaid otsuseid ja mis puudutavad otseselt toimingupiirangu kuriteokoosseisu - on need "seotud isik", "ametiisik" ja nii edasi. Seal on tõlgendamisruumi ja praegune suunis kohtu poolt on, et neid tuleb pigem kitsendada," ütles keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp.

Põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg (Eesti 200) ütles, et riigikogu võiks seadusemuudatuse võtta vastu enne, kui praeguse koosseisu aeg saab täis.

"Me kuuleme, et endiselt on ikkagi neid inimesi, kes saavad selle hägususe tõttu pihta ja kui meie võimuses on seda olukorda leevendada, siis me peaksime selle võimaluse ära kasutama," ütles Kiviberg.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

viimased uudised

19:40

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

19:12

Ungari uue valitsuse võtmeministriteks saavad suurettevõtete eksjuhid

19:00

Tartu tudengipäevad avas traditsiooniline pannkoogihommik

18:58

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

18:57

Tallinna galeriid avavad kevadoksjonite hooaja enam kui tuhande teosega

18:55

"Super Mario galaktika" oli kolmandat nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

18:50

Eesti poliitikute sõnul edastas Ukraina president Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

18:50

Eesti linnades ja valdades tõstetakse aina enam peretoetusi

18:50

Põhiseaduskomisjon vaagis ekspertidega toimingupiirangu rikkumist

18:50

Ida-Virumaa saab juurde ligi 800 hotellikohta

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma Uuendatud

19.04

Vaht: esmaspäeval võime turgude avanedes näha suurt kütusehindade hüpet

19.04

Balti riigid ei luba Ficol Moskvasse võidupüha paraadile läbi enda õhuruumi minna Uuendatud

13:58

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

15:04

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Uuendatud

15:20

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

06:09

Venemeelse ekspresidendi koalitsioon võitis Bulgaaria parlamendivalimised

06:32

Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

19.04

Louisianas lasi relvastatud mees kolmes paigas maha kaheksa last

19.04

Trump lubas järjekordselt hävitada Iraani elektrijaamad ja sillad Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:40

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

18:58

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

18:17

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

17:31

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

loe: kultuur

18:57

Tallinna galeriid avavad kevadoksjonite hooaja enam kui tuhande teosega

18:55

"Super Mario galaktika" oli kolmandat nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

13:58

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

13:32

HÕFF-i elutööpreemia pälvib kaskadöör Aldo Tammsaar

loe: eeter

13:41

Maarja Kivi: esinejaverd on meie peres päris palju

13:23

Toiduentusiast: fermenteerimine tõstab metsikute taimede toitainesisaldust

12:05

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Eik

11:46

Kristjan Lüüs: olen vaevelnud tubli poisi sündroomiga

Raadiouudised

18:50

Pärnu linn tahab anda linnale kuuluva Estonia Spa Hotelsi erakätesse

18:50

Päevakaja (20.04.2026 18:00:00)

15:20

Raadiouudised (20.04.2026 15:00:00)

13:10

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma

13:10

Varro Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

12:25

Raadiouudised (20.04.2026 12:00:00)

10:35

Riik plaanib suurt rehabilitatsioonireformi

10:30

Bulgaaria valimised võitnud Progressiivne Bulgaaria soovib parandada suhteid Moskvaga

09:20

Raadiouudised (20.04.2026 09:00:00)

19.04

Päevakaja (19.04.2026 18:00:00)

