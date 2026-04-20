Eesti linnades ja valdades tõstetakse üha enam sünnitoetusi

Ema lapsega. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti valdades ja linnades on lahti läinud sünnitoetuste ralli. Selleks. et julgustada noori peresid just enda omavalitsusse elu sättima ja seal ka pere looma, on mitmed omavalitsused üle Eesti tõstnud sünnitoetuse 1000 euro peale. See sunnib ka teisi omavalitsusi oma toetuseid üle vaatama.

Üle Eesti on sünnitoetuste osas lahti läinud võidujooks, kus ühed rajavad teed ja teised - selleks, et mitte kaotada elanikke - sörgivad järel. Näiteks hakkab alates 1. maist Võru vallas kehtima senise 400 euro asemel 1000 euro suurune sünnitoetus suuresti just sellepärast, et Võru linnas oli toetuse määra juba tõstetud.

"Kuna Võru vald on rõngasvald ümber Võru linna, siis peaksid toetused olema ka sarnased. Me püüame seda rada ajada, et meie noored pered ei koliks Võru linna," lausus Võru vallavanem Raul Tohv.

Põlva vallas tõsteti samuti sünnitoetused selle aasta algul 1000 euroni, samas kui Kanepi vallas on see olnud juba mitu aastat sellisel tasemel.

"Peredel on tänastes olukordades väga keeruline. Kui lähed toidupoodi ja vaatad, mis hinnad on, siis see on selline omavalitsuse armas žest, et me väärtustame, et Põlva valda sünnib lapsi. Meil on hea meel, et 2026. aastal on juba 21 last sündinud," sõnas Põlva vallavanem Maris Neeno.

Eesti suurimat sünnitoetust, 1500 eurot, makstakse aga alates aprilli algusest Pärnumaal Tori vallas. Nagu teistestki omavalitsustest öeldakse, ütleb ka Tori vallavanem, et sünnitoetuste tõstmise taga on laiem mure aina langeva sündimuse pärast.

"Tegelikult sündimus on kiires langustrendis ja see mõjutab tegelikult kõiki omavalitsusi ja see mõjutab koolivõrku pikas vaates. Koolid on kindlasti üks oluline asi, mis hoiab elu maal," ütles Tori vallavanem Lauri Luur.

Selleks aga, et vältida sünnitoetuse turismi, maksavad enamus omavalitsusi toetuse välja mitmes osas.

"Eks see põhjus on eelkõige seotud sellega, et me oleme Pärnu linna külje all ja sellist nii-öelda toetuste ja soodustuste turismi on veidi näha. Meie huvi on ikkagi inimesed tuua siis päriselt Tori valda ja et nad jääksid siia siis elama," lausus Luur.

Võru vallas elav Kristiina tervitab sünnitoetuse tõusu ja eriti seetõttu, et pere loodab saada ka teise lapse.

"See on küll hea, mis vald tegi. Tahaks küll ühte last veel juurde, aga praegu sellele ei mõtle. Tuleb siis, kui tuleb," sõnas noor ema Kristiina Kallas, lisades, et omavalitsuste sünnitoetus on oluline, kuna osad emad tööl ei käi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:25

Hagi istub taas Rumeenia treeneripingile

21:20

Ida-Virumaa saab Euroopa raha toel juurde ligi 800 hotellikohta

21:17

Ekspert: telekomid võiksid interneti turvateenust pakkuda tasuta

21:16

Eesti linnades ja valdades tõstetakse üha enam sünnitoetusi

21:00

Starmer: ma poleks tohtinud Mandelsoni saadikuks nimetada

20:57

Tartu Rattaralli start antakse tänavu vastassuunas

20:46

Hollandi kinnitusel jätkub EL-il lennukikütust viieks kuuks

20:28

Korir võitis Bostoni maratoni vägeva ajaga, Nurme 57.

20:08

Vene suunamudija asus sõnasõtta Solovjoviga

19:40

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma Uuendatud

19.04

Vaht: esmaspäeval võime turgude avanedes näha suurt kütusehindade hüpet

15:20

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

13:58

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

15:04

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Uuendatud

19.04

Balti riigid ei luba Ficol Moskvasse võidupüha paraadile läbi enda õhuruumi minna Uuendatud

06:09

Venemeelse ekspresidendi koalitsioon võitis Bulgaaria parlamendivalimised

06:32

Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

19.04

Kaluritele tekitab säina suur arvukus rohkem kulu kui tulu

19.04

Louisianas lasi relvastatud mees kolmes paigas maha kaheksa last

ilmateade

loe: sport

21:25

Hagi istub taas Rumeenia treeneripingile

20:57

Tartu Rattaralli start antakse tänavu vastassuunas

20:28

Korir võitis Bostoni maratoni vägeva ajaga, Nurme 57.

19:40

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

loe: kultuur

18:57

Tallinna galeriid avavad kevadoksjonite hooaja enam kui tuhande teosega

18:55

"Super Mario galaktika" oli kolmandat nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

13:58

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

13:32

HÕFF-i elutööpreemia pälvib kaskadöör Aldo Tammsaar

loe: eeter

13:41

Maarja Kivi: esinejaverd on meie peres päris palju

13:23

Toiduentusiast: fermenteerimine tõstab metsikute taimede toitainesisaldust

12:05

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Eik

11:46

Kristjan Lüüs: olen vaevelnud tubli poisi sündroomiga

Raadiouudised

19:00

Tartu tudengipäevad avas traditsiooniline pannkoogihommik

18:50

Eesti poliitikute sõnul edastas Ukraina president Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

18:50

Eesti linnades ja valdades tõstetakse aina enam peretoetusi

18:50

Põhiseaduskomisjon vaagis ekspertidega toimingupiirangu rikkumist

18:50

Ida-Virumaa saab juurde ligi 800 hotellikohta

18:50

Pärnu linn tahab anda linnale kuuluva Estonia Spa Hotelsi erakätesse

18:50

Päevakaja (20.04.2026 18:00:00)

15:20

Raadiouudised (20.04.2026 15:00:00)

13:10

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma

13:10

Varro Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo