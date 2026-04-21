Oluline Vene-Ukraina sõjas teisipäeval, 21. aprillil kell 5.40:

Venemaa korraldas Sumõle ulatusliku droonirünnaku

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendas, et Venemaa korraldas ööl vastu teisipäeva Sumõ linnale ulatusliku droonirünnaku.

"Vaenlane jätkab meie linna ründamist. Kõlas rida plahvatusi. Zaretšnõi linnaosa ühes sisehoovis registreeriti üle viie löögi. Elamute aknad on sisse lennanud, autod põlevad," teatas Sumõ linnapea Artem Kobzar.

Kohalikud võimud teatasid veel, et Venemaa rünnaku tõttu sai vigastada vähemalt neli inimest, sealhulgas 17-aastane laps.

Zelenski: Donbassist taandumine oleks Ukrainale strateegiline kaotus

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina vägede väljaviimine Donbassi osadest ehk täpsemalt Donetski oblasti aladelt ja väikesest osast Luhanski oblastist oleks vastutustundetu ja tähendaks sõjaväele strateegilist kaotust.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel tegi riigipea need märkused teleintervjuus, kui kommenteeris intensiivistunud rahuläbirääkimisi.

"Venelased tahavad, et me tõmbuksime tagasi Luhanski oblastist (Ukraina kontrollib väikest osa oblastist) ja Donetski oblastist. Ilma kahtluseta oleks see meile strateegiliselt kaotus. Strateegiline kaotus relvajõududele. Kindlustused ja kaitseliinid seal kaoksid ja me muutuksime kindlasti nõrgemaks," rääkis Ukraina riigipea.

"Kui meie Ameerika partnerid ütlevad, et saab ehitada uusi kindlustusi, siis saab tõepoolest, aga see võtab aega. Ja miks me peaksime seda tegema? Linnastunud alad on endiselt tugevamad mistahes kaitseliinidest, mida saab ehitada lagedale väljale. Jutt on linnaaladest ja seal elavast umbes 200 000 inimesest. Samuti taganemisest, meie armee moraali nõrgendamisest ja sellest, kui palju inimesi on seal juba hukkunud. Usun, et selline samm oleks täna vastutustundetu," rääkis Zelenski.

President märkis, et telefonikõnedes on Ühendriigid avaldanud soovi jätkata suhtlemist ja läbirääkimisi, kuid Venemaa ei näita samal ajal üles mingit valmisolekut sõda lõpetada.

Ukraina riigipea hindas juba kuu algupoolel, et Vene režiimi juhil Vladimir Putinil tuleks Donbassi täielikuks okupeerimiseks ohvriks tuua 300 000 kuni miljon inimest. Sõltuvalt sellest, kui kaua sõjategevus jätkub.

"Venemaa on kandnud tohutuid kaotusi ja Putinil pole lahinguväljal piisavalt väljaõpetatud inimesi. Vene diktaator püüab leida olukorrast väljapääsu, mis näiks võiduna. Seepärast püüab ta meid diplomaatiliste vahenditega ehk muu hulgas dialoogi kaudu Ühendriikidega Donbassist välja sundida," ütles Zelenski.