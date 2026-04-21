Meedia: Briti eriväelased lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Briti armee eriüksuse (SAS) sõdurid lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest. Allikate teatel ei ole sõdurid rahul Afganistani ja Süüriaga seotud sõjaliste operatsioonide uurimisega.

The Telegraphi teatel on ennetähtaegse teenistusest vabastamise avalduse esitanud mitu sõdurit. Leht ei avalda julgeolekukaalutlustel täpset arvu. Mitme SAS-i allika teatel on kaotused olnud märkimisväärsed ning seda on kirjeldatud kui ohtu riigi julgeolekule.

Lahkumiste peamiseks põhjuseks peetakse rahulolematust Afganistani ja Süüriaga seotud sõjakuritegude uurimistega, mida mõned allikad on nimetanud "nõiajahiks".

Samuti on pingeid suurendanud Põhja-Iirimaa operatsioonidel teeninud SAS-i veteranide kohtlemine ning nende vastu esitatud süüdistused.

Väidetavalt on SAS-i ridadest lahkunud mitu veeblit, kes on erivägede kogenumad sõdurid ja moodustavad üksuse selgroo.

"Võitlusvaim on praegu kehv," ütles üks asjaga kursis olev inimene ajalehele The Telegraph.

The Telegraph kirjutab, et kogenud sõdurite lahkumine on suur hoop kuulsale erivägede üksusele. Umbes 242 eriüksuslast, sealhulgas 120 tegevteenistuses olevat, on sattunud inimõiguslastega seotud juristide uurimise ja surve alla. Need uurimised on seotud Afganistani, Põhja-Iirimaa ja Süüria operatsioonidega

SAS-i endine seersant George Simm ütles, et selliseid seadusi nagu Euroopa inimõiguste konventsioon (EIÕK) kohaldatakse sõjapiirkonnas.

"Kui sõdur oma relvast laseb, koputatakse peaaegu kindlasti ühel päeval tema uksele. See tundub nagu reetmine. Nüüd peame EIÕK-i tõttu arvestama terroristide eludega. Need on need tüübid, kes meid tulistavad. Me kõik oleme tapnud massimõrvareid ja need juristid ütlevad, et oleks pidanud tegema seda ja teist," rääkis Simm.