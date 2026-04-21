X!

Meedia: Briti eriväelased lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest

Suurbritannia sõjaväelased (pilt on illustratiivne)
Suurbritannia sõjaväelased (pilt on illustratiivne) Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kacper Pempel
Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Briti armee eriüksuse (SAS) sõdurid lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest. Allikate teatel ei ole sõdurid rahul Afganistani ja Süüriaga seotud sõjaliste operatsioonide uurimisega.

The Telegraphi teatel on ennetähtaegse teenistusest vabastamise avalduse esitanud mitu sõdurit. Leht ei avalda julgeolekukaalutlustel täpset arvu. Mitme SAS-i allika teatel on kaotused olnud märkimisväärsed ning seda on kirjeldatud kui ohtu riigi julgeolekule.

Lahkumiste peamiseks põhjuseks peetakse rahulolematust Afganistani ja Süüriaga seotud sõjakuritegude uurimistega, mida mõned allikad on nimetanud "nõiajahiks".

Samuti on pingeid suurendanud Põhja-Iirimaa operatsioonidel teeninud SAS-i veteranide kohtlemine ning nende vastu esitatud süüdistused.

Väidetavalt on SAS-i ridadest lahkunud mitu veeblit, kes on erivägede kogenumad sõdurid ja moodustavad üksuse selgroo.

"Võitlusvaim on praegu kehv," ütles üks asjaga kursis olev inimene ajalehele The Telegraph. 

The Telegraph kirjutab, et kogenud sõdurite lahkumine on suur hoop kuulsale erivägede üksusele. Umbes 242 eriüksuslast, sealhulgas 120 tegevteenistuses olevat, on sattunud inimõiguslastega seotud juristide uurimise ja surve alla. Need uurimised on seotud Afganistani, Põhja-Iirimaa ja Süüria operatsioonidega

SAS-i endine seersant George Simm ütles, et selliseid seadusi nagu Euroopa inimõiguste konventsioon (EIÕK) kohaldatakse  sõjapiirkonnas. 

"Kui sõdur oma relvast laseb, koputatakse peaaegu kindlasti ühel päeval tema uksele. See tundub nagu reetmine. Nüüd peame EIÕK-i tõttu arvestama terroristide eludega. Need on need tüübid, kes meid tulistavad. Me kõik oleme tapnud massimõrvareid ja need juristid ütlevad, et oleks pidanud tegema seda ja teist," rääkis Simm. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

Vaata otse

Kuula otse

ilmateade

loe: sport

12:12

Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

11:39

Bolt Austraalia sprinditalendi kohta: ta näeb välja nagu noor mina

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kuidas suhtute spordiväljakul huligaansustesse? Uuendatud

10:58

Rahvakrossi Eesti meistrivõistluste avaetapp sai esmakordse võitja

loe: kultuur

10:32

Sirje Karis: muuseumid tekitavad inimese vaimus rahukoha

20.04

Tallinna galeriid avavad kevadoksjonite hooaja enam kui tuhande teosega

20.04

"Super Mario galaktika" oli kolmandat nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

20.04

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

loe: eeter

12:09

"Rakett69" uus hooaeg kutsub noori end taas proovile panema

10:13

Tšernobõli katastroofipiirkonnas töötanud mees: puhastustööd olid mõttetud

09:26

Erkki-Sven Tüür: jagame Paavoga ühist veregruppi

08:10

A-Ha liige Magne Furuholmen: suurim tasu on kuulaja südamesse jäetud jälg

Raadiouudised

09:50

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

09:50

Seadusemuudatustega piirataks keskkonnaühenduste võimalusi kaitseobjekte vaidlustada

09:45

Pevkur: USA pani meie moonatarned pausile vähemalt Iraani konflikti lõpuni

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 15 kraadini

09:25

Raadiouudised (21.04.2026 09:00:00)

20.04

Tartu tudengipäevad avas traditsiooniline pannkoogihommik

20.04

Päevakaja (20.04.2026 18:00:00)

20.04

Ida-Virumaa saab juurde ligi 800 hotellikohta

20.04

Pärnu linn tahab anda linnale kuuluva Estonia Spa Hotelsi erakätesse

20.04

Eesti poliitikute sõnul edastas Ukraina president Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo