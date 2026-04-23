Tallinn taotleb juba 15 aastat riigilt südalinnas asuvat maatükki

Kaarli pst 2a krunt jääb pildil vasakule, Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tallinna linn pole jätnud jonni ja taotleb endiselt riigi omanduses olevat maatükki bastioni juures Kaarli puiesteel, kuhu soovitakse rajada muu hulgas rulatajatele ja ratturitele mõeldud pumptracki ala.

Tallinna linn tahab riigilt saada endale aadressil Kaarli puiestee 2a ehk Ingeri bastioni ääres asuvat krunti, et rajada sinna rekreatsiooniala, sealhulgas rulaga sõitjatele ja ratturitele pumptracki, et nood ei peaks kasutama Vabaduse väljakut.

Tallinn on riigilt praegust parklaala, mis asub bastioni ja Toompea tänava vahel, tahtnud endale saada juba alates 2011. aastast, mil esimene taotlus esitati. Toona riik maa linnale andmisega ei nõustunud ning 2016. aastal jäeti maa riigi omandisse. 

Peale seda on Tallinn oma soovi korranud, kuid seni tulemuseta.

Tallinna plaan on olnud kogu aeg jätta krunt avaliku linnaruumi osaks, kuid nüüd on riigile esitatud konkreetne soov kujundada ala ratturitele ja rulatajatele.

Tallinna linnavaraametist öeldi ERR-ile, et linna huvi on säilitada Kaarli pst 2a kinnistu kui endise Ingeri bastioni ümbritseva vallikraavi avalik kasutus, mis võimaldab jätkata ümberkujundatud Vabaduse väljaku ruumi bastioni esiselt alalt Harjuorgu ja sealt edasi Toompea tänava ja Hirvepargini.

Tallinn on teinud ettevalmistusi juhuks, kui ala lõpuks endale saadakse: 2024. aastal alustati Kaarli puiestee 2a kinnistuga piirneva Ingeri bastioni tugimüüride konserveerimis- ja restaureerimistöödega, et tagada ala ohutu kasutamine.

Tallinna linnavaraameti soov on esimesel võimalusel rekreatsiooniala hange välja kuulutada, kuid seda saab teha alles siis, kui riik on andnud oma jah-sõna.

Möödunud nädalal saatis riigi maa- ja ruumiamet Tallinna linnavaraametile kirja, kus märgiti, et müüa riik seda krunti linnale ei taha, pigem saab anda krundi 10 aastaks tasuta kasutamiseks. Rekreatsiooniala loomise plaani suhtus amet pigem positiivselt, kuid nüüd soovitakse linnalt vastust, kas krundi 10-aastane tasuta rendilevõtt on linnale sobiv lahendus.

Tallinn pole veel otsustanud, kas nõustuda riigi ettepanekuga või mitte, ütles linnavaraameti kommunikatsioonispetsialist Kati Niin.

Juunikuus peaksid maa- ja ruumiameti ning linnavaraameti esindajad kohtuma.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

FILMI- JA TELEPIDU

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:33

Ettevalmistavas õppes õppivad noored saavad põhikooli lõpueksameid korrata

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

10:14

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

10:13

Dnipros sai Vene rünnakus surma kaks ja viga 10 inimest Uuendatud

10:09

Reisikirjanik Christopher Rajaveer: mina kirjutan jutte reisimise ajal

10:07

Venemaa võtab lennukite nappuse tõttu kasutusele vananenud tehnikat

09:53

Neljas veebipõlvkond võtab inimestelt vajaduse veebis surfata

09:49

Tallinn taotleb juba 15 aastat riigilt südalinnas asuvat maatükki

09:49

Taanis sai kahe rongi kokkupõrkes vigastada mitu inimest

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo